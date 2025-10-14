1 órája
Meghalt egy csecsemő, hiába rohantak a mentők és a rendőrök - ez állhat a háttérben
Több rendőr- és mentőautó is kivonult vasárnap délelőtt egy salgótarjáni családhoz, ahol borzasztó tragédia történt: meghalt egy kisbaba.
A vasárnap délelőtti csendet szirénák törték meg, amikor egy bejelentés nyomán Salgótarján egyik utcájához siettek a hatóságok. A helyszínen hosszasan zajlott a helyszínelés, sajnos a mentők már nem tudtak segíteni: egy kisbaba életét vesztette - írja a nool.hu.
A kisbaba halála megrázta a várost
Sajtóinformációk szerint egy csecsemő hunyt el, a tragédia körülményeit vizsgálják, de úgy tudni, bölcsőhalál történt, vagyis más néven hirtelen csecsemőhalál szindrómában halt meg a kisbaba. A lakosságot mélyen megrendítette a hír, a város közösségi oldalait részvétnyilvánítások lepték el. További információk a tragédiáról a nool.hu-n olvashatóak, IDE kattintva.
A közelmúltban Veszprém vármegyét is megrázta egy csecsemő halála: többször is beszámoltunk arról a megrázó esetről, melynek során 2023 decemberében egy hatgyermekes lovászpatonai nő megölte újszülött kislányát. A vád szerint az asszony guggolva szülte meg kisbabáját egy szemétdombon, miközben a gyermek fejjel a fagyos talajra esett. Ezt követően magára hagyta az újszülöttet. A nő a bíróságon azt mondta, nem tervelte ki előre, hogy a kisbabát otthagyja a szemétdombon. Azt állította, amiatt hagyta magára az újszülöttet, mert félt, hogy elveszik a meglévő gyermekeit, és szerinte a kisbaba nem mutatott életjeleket, miután világra hozta. Ha elítélik, akár élete végéig börtönben maradhat.
