Rabol és lop, pedig még csak gyerek, Pápa szülöttjére vadászik minden rendőr

Minden rendőr a pápai Bogdán Olivér Jánost keresi. A kiskorú bűnöző ellen elfogatóparancsot adtak ki, mert több bűncselekménnyel is gyanúsítják, lopással és rablással. A Pápai Rendőrkapitányság 2025. október 22-én rendelte el a körözést, a fiú azóta ismeretlen helyen bujkál.

A rendőrség elfogatóparancsot adott ki, mert a kiskorú bűnöző több lopást és rablást is elkövetett

Fotó: police.hu

A rendőrök keresik a kiskorú bűnözőt

A rendőrség tájékoztatása szerint a fiatal kiskorú, ami a törvény szerint azt jelenti, hogy nem büntethető ugyanúgy, mint egy felnőtt. A Büntető Törvénykönyv kimondja:

a 14 év alatti gyerekek nem vonhatók felelősségre,

a 14 és 18 év közötti fiatalkorúak viszont már igen, de enyhébb büntetést kaphatnak.

A lopás amikor valaki erőszak nélkül elvesz más tulajdonát általában két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, de fiatalkorúaknál a bíróság gyakran pártfogói felügyeletet, próbára bocsátást vagy javítóintézeti nevelést rendel el. A rablás viszont sokkal súlyosabb: ha valaki erőszakkal vagy fenyegetéssel próbál megszerezni valamit, az már több év börtönt is vonhat maga után még akkor is, ha az elkövető fiatal.

A rendőrség azt kéri, hogy aki tud valamit Bogdán Olivér János tartózkodási helyéről, az hívja a 112-es segélyhívót, vagy tegyen bejelentést személyesen bármely rendőrségen.

Fiatalkorúakat keres a rendőrség

Nem ez az egyetlen fiatalkorú, akit mostanában köröznek. A nyíregyházi születésű Magyar Balázs ellen október 18-án adtak ki elfogatóparancsot, mert a 17 éves fiút szexuális erőszakkal gyanúsítják. A gyanú szerint a bűncselekményt egy 18 év alatti gyermeken követte el.

A rendőrök közben más ügyekben is nyomoznak: október 6-án Pápán egy idős nőt csapott be egy unokázós csaló. A férfi magát ügyvédnek adta ki, és azt hazudta, hogy a nő rokona bajba került. A megtévesztett asszony átadta a megtakarított pénzét és ékszereit, így a csaló hárommillió forinttal károsította meg.

Mennyire sokszínű bűncselekmények történnek manapság: van köztük fiatalkorú elkövető, erőszakos bűncselekmény, de időseket célzó csalás is. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy legyen éber, és ne féljen segítséget kérni vagy bejelentést tenni, ha gyanús személyt lát a környezetében.