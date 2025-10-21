Baleset a 834-esen
1 órája
Árokba hajtott egy autó Nemesszalóknál
Árokba hajtott egy autó kedden délelőtt a 834-es főúton, a 11-es kilométernél, Nemesszalók és Nyárád között.
A sofőrnek sikerült saját erejéből kiszállnia a járműből, még mielőtt a pápai hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek volna - adja hírül a katasztrófavédelem.
A tűzoltók mellett a társhatóságok is kivonultak, az érintett útszakaszon a forgalom irányítás mellett, fél pályán halad.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre