október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy nőt olyan súlyosan megsebesítettek

3 órája

Hat kutyát ki kellett lőni, miután falkában emberekre és autókra támadtak

Címkék#állatvédelmi szakember#kutya#támadás

Emberekre és autókra támadt 15-16 darab, falkába verődött kutya Pécel és Maglód határában. Az agresszívvá vált ebek megfékezése érdekében hat ebet ki kellett lőni.

Veol.hu

A Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület tájékoztatása szerint szombat este 15-16 kutyát kidobtak Pécel és Maglód határában. Az állatok falkába verődve pánikszerűen viselkedtek, vasárnap emberekre és autókra is rátámadtak, egy nőt pedig súlyosan összeharapdáltak, az áldozatot kórházba kellett szállítani.

A falkába verődött kutyák az autókra is rátámadtak
Fotó: Facebook/Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület

A helyszínre a rendőrség is kivonult, majd a helyi vadásztársasággal és a jegyzővel egyeztetve hat agresszívnak minősített, zavartan viselkedő kutyát kilőttek a lakosság védelme érdekében. Az emberre veszélyt jelentő, kilőtt állatok mind chip nélküli, rendkívül rossz állapotú, vemhes szukák voltak. Az állatvédők többnél hüvely-előreesést és súlyos fogkopást is megfigyeltek. Ezt követően a Tetovált Állatmentők hozzáláttak a többi kutya befogásához, ami nehezen, de eredményesen halad: a legutolsó közzétett információk szerint még egy ebet biztosan keresnek.

A Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület egy másik bejegyzésben közölte, a helyszínre mindannyian úgy mentek ki, beleértve a rendőröket is, hogy megpróbálják befogni az állatokat. Azonban a helyszínen már nem tudtunk kiszállni az autóból, mert a kutyák rögtön támadtak, a terület pedig nem volt alkalmas arra, hogy elválasszuk egymástól az ebeket. Hozzátették, a kilövésről a döntést a hatóság hozta meg és rendelte el az emberek épségének védelmében.

"A vadász se örömében tette a dolgát, ő is kutyabarát és megviselte az eset, de aki nem volt ott és nem érezte át milyen az, ha 10 kutya akar éppen széttépni, ezt hogy érthetné meg..." - írták.

Nemrég Pápán okoztak gondot az elszabadult kutyák

Áprilisban írtunk arról, hogy Pápa külterületén régóta elszabadult kutyák tartják rettegésben a járókelőket, futókat és bicikliseket. A helyiek szerint csak a szerencsén múlik, hogy eddig nem történt kutyatámadás, míg a terület tulajdonosa tagadja a problémát, és azt állítja, hogy a kutyákkal nincs gond. Az állatvédők felhívták a figyelmet arra, hogy a láncon tartás nem jelent valódi biztonságot, viszont súlyosan károsítja a kutyák lelki egészségét, frusztrációt és agressziót válthat ki. A környékbeliek állatkínzásról és felelőtlen állattartásról beszélnek, mivel a kutyák többször elszabadultak és embereket üldöztek.

A közösségi médiában számos felháborodott hozzászólás jelent meg, sokan már nem mernek arra futni vagy kerékpározni. Többen úgy vélik, hogy a tulajdonos hosszú ideje elhanyagolja az állatokat, és a helyzet egyre veszélyesebbé válik. Az állatvédelmi törvény szerint a lakosság bejelentést tehet a helyi jegyzőnél, aki köteles kivizsgálni az ügyet és szükség esetén intézkedni. A civilek abban bíznak, hogy a hatóságok mielőbb közbelépnek, mielőtt komolyabb tragédia történik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu