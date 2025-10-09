Hat kutyát ki kellett lőni, miután falkában emberekre és autókra támadtak

A Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület tájékoztatása szerint szombat este 15-16 kutyát kidobtak Pécel és Maglód határában. Az állatok falkába verődve pánikszerűen viselkedtek, vasárnap emberekre és autókra is rátámadtak, egy nőt pedig súlyosan összeharapdáltak, az áldozatot kórházba kellett szállítani.

A falkába verődött kutyák az autókra is rátámadtak

Fotó: Facebook/Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület

A helyszínre a rendőrség is kivonult, majd a helyi vadásztársasággal és a jegyzővel egyeztetve hat agresszívnak minősített, zavartan viselkedő kutyát kilőttek a lakosság védelme érdekében. Az emberre veszélyt jelentő, kilőtt állatok mind chip nélküli, rendkívül rossz állapotú, vemhes szukák voltak. Az állatvédők többnél hüvely-előreesést és súlyos fogkopást is megfigyeltek. Ezt követően a Tetovált Állatmentők hozzáláttak a többi kutya befogásához, ami nehezen, de eredményesen halad: a legutolsó közzétett információk szerint még egy ebet biztosan keresnek.

A Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület egy másik bejegyzésben közölte, a helyszínre mindannyian úgy mentek ki, beleértve a rendőröket is, hogy megpróbálják befogni az állatokat. Azonban a helyszínen már nem tudtunk kiszállni az autóból, mert a kutyák rögtön támadtak, a terület pedig nem volt alkalmas arra, hogy elválasszuk egymástól az ebeket. Hozzátették, a kilövésről a döntést a hatóság hozta meg és rendelte el az emberek épségének védelmében.

"A vadász se örömében tette a dolgát, ő is kutyabarát és megviselte az eset, de aki nem volt ott és nem érezte át milyen az, ha 10 kutya akar éppen széttépni, ezt hogy érthetné meg..." - írták.

Nemrég Pápán okoztak gondot az elszabadult kutyák

Áprilisban írtunk arról, hogy Pápa külterületén régóta elszabadult kutyák tartják rettegésben a járókelőket, futókat és bicikliseket. A helyiek szerint csak a szerencsén múlik, hogy eddig nem történt kutyatámadás, míg a terület tulajdonosa tagadja a problémát, és azt állítja, hogy a kutyákkal nincs gond. Az állatvédők felhívták a figyelmet arra, hogy a láncon tartás nem jelent valódi biztonságot, viszont súlyosan károsítja a kutyák lelki egészségét, frusztrációt és agressziót válthat ki. A környékbeliek állatkínzásról és felelőtlen állattartásról beszélnek, mivel a kutyák többször elszabadultak és embereket üldöztek.