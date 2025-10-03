Előbb a kutyát rúgta meg, majd gazdáját ütlegelte egy idős férfi Veszprémben

A vádirat szerint az ittas elkövető megszólította a sértettet, és kérdőre vonta, hogy miért póráz nélkül sétáltatja a kutyáját, felszólította, hogy kösse meg, majd egy alkalommal bele is rúgott az állatba – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség kutyasétáltató megverésével kapcsolatban.

A kutya póráz nélkül volt, ezen akadt ki a részeg nyugdíjas

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A vádlott ezt követően a mellkasánál megragadta a sértett pulóverét, míg a másik kezével, anélkül, hogy rászorított volna, a nyakát fogta meg, majd végül a pulóverénél fogva megemelte és többször meg is ütötte a férfit.

A sértett ezek után menekülni próbált, de a támadója utána futott, megrúgta és még becsmérlő szavakkal utána is kiabált.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés kiszabását indítványozta a Veszprémi Járási Ügyészségnek.