Póráz vita

Előbb a kutyát rúgta meg, majd gazdáját ütlegelte egy idős férfi Veszprémben

Garázdaság és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 71 éves férfival szemben, aki még 2023 novemberében egy kutyáját sétáltató férfira támadt Veszprémben, a Viadukt alatti völgyben.

Szilas Lilla

A vádirat szerint az ittas elkövető megszólította a sértettet, és kérdőre vonta, hogy miért póráz nélkül sétáltatja a kutyáját, felszólította, hogy kösse meg, majd egy alkalommal bele is rúgott az állatba – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség kutyasétáltató megverésével kapcsolatban. 

A kutya póráz nélkül volt, ezen akadt ki a részeg nyugdíjas
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A vádlott ezt követően a mellkasánál megragadta a sértett pulóverét, míg a másik kezével, anélkül, hogy rászorított volna, a nyakát fogta meg, majd végül a pulóverénél fogva megemelte és többször meg is ütötte a férfit. 

Részegen kezdte ütlegelni a rugdosni a kutyasétáltatót

A sértett ezek után menekülni próbált, de a támadója utána futott, megrúgta és még becsmérlő szavakkal utána is kiabált.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés kiszabását indítványozta a Veszprémi Járási Ügyészségnek.

 

