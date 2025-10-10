Életeket követelt a tragikus füredi háztűz, hátborzongató, amit a katasztrófavédők közöltek

A tűzzel érintett 177 lakóház közül egyikben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat. A tüzek 51 alkalommal a kéményben, 20 esetben a konyhában, 13-szor a tárolóhelyiségben keletkeztek. Lakástűz jellemzően a fűtés, a fűtőeszközök hibájára vagy elektromos problémára vezethető vissza – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A balatonfüredi lakástűznél két gázpalack is felrobbant

Fotó: Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A két halálos áldozatot egy kárhelyszín szedte: szeptember 12-én, hajnali egy óra körül érkezett a jelzés a katasztrófavédelem műveletirányítási ügyeletére, hogy Balatonfüreden, a Régitemető utcában kigyulladt egy családi ház. A száz négyzetméteres épület előszobája, a tető egy része, illetve a ház előtti füves terület, valamint egy fa lángolt. A házban két gázpalack felrobbant, egy harmadikat a tűzoltók vittek ki, megelőzve ezzel, hogy az is felrobbanjon. Az épület tetejének egy része beomlott, a tűzoltók oltás közben, a törmelék alatt találták meg az ingatlan lakóit, egy, a hatvanas éveiben járó férfit és egy nőt, egyikük életét sem lehetett megmenteni.

177 lakástűz sújtotta Veszprém vármegyét kilenc hónap alatt

Három helyszínre is hét, kilenc helyszínre pedig hat tűzoltó járművet riasztott a műveletirányítás a tűzoltási feladatok elvégzése miatt. A leghosszabb oltás 5 óra 34 percet vett igénybe. Ez Balatonedericsen történt, február 17-én, amikor egy 75 négyzetméteres, nádtetős ingatlan tetőszerkezete égett.

A katasztrófavédelem 7 esetben indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében, 2 helyen felmerült a szándékos tűzokozás gyanúja. Az oltási munkálatokat:

6 épületnél gázpalackok,

5 helyen napelemek nehezítették.

A katasztrófavédelem tanácsai

A lakástüzek mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére.