Életeket követelt a tragikus füredi háztűz, hátborzongató, amit a katasztrófavédők közöltek

Október elsejéig összesen 177 lakóépület gyulladt ki vármegyénkben, 22 ingatlannal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A lakástüzekben két ember vesztette életét, tavaly kilenc hónap alatt nem volt halálos áldozat. A 177 lakástűz során 38-an sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 19-en.
A tűzzel érintett 177 lakóház közül egyikben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat. A tüzek 51 alkalommal a kéményben, 20 esetben a konyhában, 13-szor a tárolóhelyiségben keletkeztek. Lakástűz jellemzően a fűtés, a fűtőeszközök hibájára vagy elektromos problémára vezethető vissza – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A két halálos áldozatot egy kárhelyszín szedte: szeptember 12-én, hajnali egy óra körül érkezett a jelzés a katasztrófavédelem műveletirányítási ügyeletére, hogy Balatonfüreden, a Régitemető utcában kigyulladt egy családi ház. A száz négyzetméteres épület előszobája, a tető egy része, illetve a ház előtti füves terület, valamint egy fa lángolt. A házban két gázpalack felrobbant, egy harmadikat a tűzoltók vittek ki, megelőzve ezzel, hogy az is felrobbanjon. Az épület tetejének egy része beomlott, a tűzoltók oltás közben, a törmelék alatt találták meg az ingatlan lakóit, egy, a hatvanas éveiben járó férfit és egy nőt, egyikük életét sem lehetett megmenteni.
Három helyszínre is hét, kilenc helyszínre pedig hat tűzoltó járművet riasztott a műveletirányítás a tűzoltási feladatok elvégzése miatt. A leghosszabb oltás 5 óra 34 percet vett igénybe. Ez Balatonedericsen történt, február 17-én, amikor egy 75 négyzetméteres, nádtetős ingatlan tetőszerkezete égett.
A katasztrófavédelem 7 esetben indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében, 2 helyen felmerült a szándékos tűzokozás gyanúja. Az oltási munkálatokat:
- 6 épületnél gázpalackok,
- 5 helyen napelemek nehezítették.
A katasztrófavédelem tanácsai
A lakástüzek mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére.
Október elsejéig 18 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat, tavaly ez a szám még 43 volt. Májusban, júliusban, augusztusban és szeptemberben nem volt beavatkozást igénylő eset szén-monoxid következtében. Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző- és vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni – olvasható a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
A balatonfüredi halálos tűz áldozataival kapcsolatban a veol.hu megtudta, hogy a pár szerény körülmények között élt abban a házban, amely végül a végzetük lett. A nő egy helyi szálloda alkalmazásában állt portásként, míg a férfi a város közterületeit tartatta rendben. A tragédia után egyik a szomszéd arról beszélt, hogy az elhunytak visszahúzódva, magányosan éltek. Házukhoz csupán egy keskeny ösvény vezetett a fák és bokrok takarásában, így az épület szinte rejtve volt a külvilág elől – még a közeli temetőből sem lehetett rálátni. A szomszéd elmondása szerint a házaspárral csak köszönő viszonyban voltak, annak ellenére, hogy évek óta ott laktak.
