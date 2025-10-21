Láncfűrésszel tombolt egy fiatal Pápán, a saját családjának is nekiment

A pápai rendőrség elfogott és gyanúsítottként hallgatott ki egy 19 éves fiatal férfit, miután egy pápai lakos október 20-án éjszaka bejelentést tett, mert a fia otthon tör-zúz, és még a testvérének is nekiment. Majd később láncfűrésszel tombolt...

Forrás: police.hu

A fiatal ittasan tért haza, és testvérével szemben agresszívan lépett fel: előbb szóváltás alakult ki, majd a fiú fojtogatni kezdte testvérét. Egy másik testvérük közbelépett, ami után a férfi dühében elhagyta a lakást, magához vett egy láncfűrészt, és a bejárati ajtót többször megrongálta, miközben családtagjait fenyegette.

A rendőrök az elkövetőt a helyszínen elfogták, majd – őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként kihallgatták, és eljárást indítottak ellene – írja a police.hu.

