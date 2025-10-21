október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ámokfutás

31 perce

Láncfűrésszel tombolt egy fiatal Pápán, a saját családjának is nekiment

Címkék#rendőrség#láncfűrész#fiatal

Pápán a rendőrség elfogott és gyanúsítottként hallgatott ki egy 19 éves fiatal férfit.

Farkas Réka

A pápai rendőrség elfogott és gyanúsítottként hallgatott ki egy 19 éves fiatal férfit, miután egy pápai lakos október 20-án éjszaka bejelentést tett, mert a fia otthon tör-zúz, és még a testvérének is nekiment. Majd később láncfűrésszel tombolt...

Láncfűrésszel tombolt az ittas fiatal.
Láncfűrésszel tombolt az ittas fiatal.
Forrás: police.hu

Láncfűrésszel tombolt 

A fiatal ittasan tért haza, és testvérével szemben agresszívan lépett fel: előbb szóváltás alakult ki, majd a fiú fojtogatni kezdte testvérét. Egy másik testvérük közbelépett, ami után a férfi dühében elhagyta a lakást, magához vett egy láncfűrészt, és a bejárati ajtót többször megrongálta, miközben családtagjait fenyegette.

A rendőrök az elkövetőt a helyszínen elfogták, majd – őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként kihallgatták, és eljárást indítottak ellene – írja a police.hu.

Más fiatalok is komoly károkat okoznak

Sajnos az erőszakos bűncselekmények elég gyakoriak, a veszprémi rendőrök szexuális erőszak bűntette miatt köröznek egy 17 éves fiút.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu