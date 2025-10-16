október 16., csütörtök

Közlekedési baleset

1 órája

Leszakadt vontatmány csapódott egy autónak Zircen – Fél pályán halad a forgalom

Zircen, a Széchenyi utca elején közlekedési baleset történt, miután egy kombájnról leszakadt a vontatmány.

Farkas Réka

Zircen, a Széchenyi utca elején közlekedési baleset történt, miután egy kombájnról leszakadt vontatmány egy parkoló autóba csapódott.

Forrás: katasztrófavédelem

A helyszínre a zirci önkormányzati tűzoltók és a társhatóság szakemberei is kivonultak, hogy elhárítsák a veszélyt és biztosítsák a területet. A baleset következtében az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozást vezettek be. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, és arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal haladjanak a helyszínen. Az anyagi kárról egyelőre nem közöltek részleteket, személyi sérülésről nem érkezett hír.

 

