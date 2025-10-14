1 órája
Az ablakon keresztül érkezett a betörő, több százezer forintot zsákmányolt
Nem mindennapi módszert választott a betöréshez egy ajkai férfi, aki egy családi házba hatolt be. A tolvaj ellen a rendőrség lopás megalapozott gyanújával eljárást indított.
A rendőrök elfogták azt a 27 éves ajkai férfit, aki egy családi házba tört be, majd onnan több százezer forintot tulajdonított el – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a lopással kapcsolatban.
Betöréses lopás
A nyomozás adatai szerint a férfi október 11-én éjjel egy ajkai ingatlan bukóra nyitva hagyott ablakát kiakasztotta, majd bemászott a házba. A fogason talált kabát zsebéből több mint félmillió forintot vett magához, ezután elhagyta a helyszínt. A rendőrök gyors adatgyűjtést követően azonosították a gyanúsítottat, akit másnap délelőtt otthonában elfogtak és előállítottak. A 27 éves ajkai betörőt lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki az Ajkai Rendőrkapitányságon. Az ügyben büntetőeljárás indult.
