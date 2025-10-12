Rendszeresen lopta a gázolajat a buszokból egy sümegi férfi

Az egyik sümegi vállalat telephelyére hívták október 11-én hajnalban a járőröket, ugyanis lopásról érkezett bejelentés. Az üzem biztonsági őre tetten ért egy férfit, aki éppen egy autóbuszból lopta a gázolajat - írja a police.hu.

A sümegi férfi a gázolajlopást heti rendszerességgel elkövette, így halmozott fel több száz liter üzemanyagot

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Lopás: megrövidítette az autóbuszok üzemanyagtartályát

Az 56 éves helyi lakost elfogták a rendőrök, majd kihallgatták. Elismerte, hogy heti rendszerességgel szívott le gázolajat a buszokból, saját célra. A férfi lakhelyén tartott kutatáskor több száz liter üzemanyagot találtak a nyomozók, amit lefoglaltak.

A gázolajtolvaj ellene lopás miatt folyik büntetőeljárás.