Több száz liter üzemanyagot halmozott fel otthonában

1 órája

Rendszeresen lopta a gázolajat a buszokból egy sümegi férfi

Autóbuszok üzemanyagtartályából heti rendszerességgel szívta le a gázolajat egy sümegi férfi. A gázolajtolvaj lakhelyén több száz liter üzemanyagot találtak a tapolcai nyomozók, amit lefoglaltak.

Szilas Lilla

Az egyik sümegi vállalat telephelyére hívták október 11-én hajnalban a járőröket, ugyanis lopásról érkezett bejelentés. Az üzem biztonsági őre tetten ért egy férfit, aki éppen egy autóbuszból lopta a gázolajat - írja a police.hu

A lopást heti rendszerességgel elkövette, így jutott többszáz liter üzemanyaghoz
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Lopás: megrövidítette az autóbuszok üzemanyagtartályát

Az 56 éves helyi lakost elfogták a rendőrök, majd kihallgatták. Elismerte, hogy heti rendszerességgel szívott le gázolajat a buszokból, saját célra. A férfi lakhelyén tartott kutatáskor több száz liter üzemanyagot találtak a nyomozók, amit lefoglaltak.

A gázolajtolvaj ellene lopás miatt folyik büntetőeljárás.

 

 

