1 órája
Rendszeresen lopta a gázolajat a buszokból egy sümegi férfi
Autóbuszok üzemanyagtartályából heti rendszerességgel szívta le a gázolajat egy sümegi férfi. A gázolajtolvaj lakhelyén több száz liter üzemanyagot találtak a tapolcai nyomozók, amit lefoglaltak.
Az egyik sümegi vállalat telephelyére hívták október 11-én hajnalban a járőröket, ugyanis lopásról érkezett bejelentés. Az üzem biztonsági őre tetten ért egy férfit, aki éppen egy autóbuszból lopta a gázolajat - írja a police.hu.
Lopás: megrövidítette az autóbuszok üzemanyagtartályát
Az 56 éves helyi lakost elfogták a rendőrök, majd kihallgatták. Elismerte, hogy heti rendszerességgel szívott le gázolajat a buszokból, saját célra. A férfi lakhelyén tartott kutatáskor több száz liter üzemanyagot találtak a nyomozók, amit lefoglaltak.
A gázolajtolvaj ellene lopás miatt folyik büntetőeljárás.