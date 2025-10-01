Szállóvendégek pénzét lopta el egy balatoni hotel alkalmazottja

A vádirat szerint a büntetett előéletű és jelenleg is több büntetőeljárás hatálya alatt álló vádlott tavaly augusztusban a munkahelyén mesterkulccsal bement az egyik szobába, és az ott lakó szállóvendég pénztárcájából ellopott 1050 eurót – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a lopással kapcsolatban.

Lopást követett el a hotel alkalmazottja

Fotó: Getty Images

A lopással okozott 420 000 forint kárból végül lefoglalással 173 000 forint megtérült.

A lopást követően megszökött

Az ügyészség a büntetőeljárás során ismeretlen helyre távozó elkövetővel szemben a távollétében emelt vádat, és a vádiratában fogházbüntetés, közügyektől eltiltás, valamint egy korábbi felfüggesztett szabadságvesztés büntetésének utólagos végrehajtására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak.