Vádemelés

37 perce

Szállóvendégek pénzét lopta el egy balatoni hotel alkalmazottja

Lopás vétsége miatt a távollétében emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 39 éves miskolci nővel szemben, aki az egyik balatonfüredi szálloda alkalmazottjaként emelte el a hotel vendégének pénzét.

Szilas Lilla

A vádirat szerint a büntetett előéletű és jelenleg is több büntetőeljárás hatálya alatt álló vádlott tavaly augusztusban a munkahelyén mesterkulccsal bement az egyik szobába, és az ott lakó szállóvendég pénztárcájából ellopott 1050 eurót – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a lopással kapcsolatban. 

Fotó: Getty Images

A lopással okozott 420 000 forint kárból végül lefoglalással 173 000 forint megtérült.

A lopást követően megszökött

Az ügyészség a büntetőeljárás során ismeretlen helyre távozó elkövetővel szemben a távollétében emelt vádat, és a vádiratában fogházbüntetés, közügyektől eltiltás, valamint egy korábbi felfüggesztett szabadságvesztés büntetésének utólagos végrehajtására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak.

Sajnos nem egyedülálló eset

Egy évvel ezelőtt egy Balaton-parti hotelben dolgozó szobalány munka közben a nála lévő szobakulccsal bement az egyik szobába és az ott lakó, de éppen távollévő vendég pénztárcájából eltulajdonított 200 000 forint készpénzt, majd bement egy másik szobába is, ahonnan 80 000 forint készpénzt lopott el. Ellene nemrég emelt vádat a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

