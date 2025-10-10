Videón a besurranó tolvaj, aki meglopta az eladót

A vádirat szerint a 60 éves férfi 2024. július 9-én kora reggel az egyik veszprémi lakótelepen lévő pékség hátsó ajtaján besurranva magához vette a pékségben eladóként dolgozó nő hátizsákját a benne lévő értékekkel, iratokkal, bankkártyával együtt, majd kisétált az üzletből. Összesen 20 000 forint kárt okozott a sértettnek, amely nem térült meg – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a lopással kapcsolatban.

Besurrant a hátsó ajtón, így tudta elkövetni a lopást

Fotó: Veszprém Vármegyei Főügyészség

Több lopás szárad a lelkén

A férfi egy héttel később ugyanezen a lakótelepen egy furgonból akart készpénzt lopni. Elhúzta a parkoló jármű tolóajtaját, majd a vezetőoldali ajtó zárógombját felhúzva azt kinyitotta, és a gépkocsiban értékek után kutatott, ám eközben megzavarta a jármű tulajdonosa, rákiáltott a tolvajra, mire az üres kézzel elfutott a helyszínről.

Az ügyészség vádiratában a férfival szemben – akit időközben más lopások miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt a bíróság – fogházbüntetés kiszabására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak.

Nemrég írtunk három fiatalról, akik bár még csak 15-16 évesek, már többször loptak áruházakból, gyümölcsösstandokról, és ami a legelképesztőbb, egy autót is elkötöttek. De nemcsak fiatalokra jellemző a lopás, egy 51 éves férfi például júliusban két félliteres égetett szeszt, valamint 10 darab dobozos sört tulajdonított el úgy, hogy az üvegekről a vonalkódot és az áruvédelmi eszközt lekaparta, majd az italokat a sörökkel együtt a magával vitt táskájába rejtette.