Egy órán belül elfogták a hátizsák- és telefontolvajt (+ videó!)

Egy balatonfüredi lakos tett bejelentést a rendőrségre október 19-én hajnalban, hogy az egyik helyi vendéglátóhelyen ellopták a hátizsákját és a mobiltelefonját, mellyel közel 100 ezer forint kárt okoztak neki – írja a police.hu a lopással kapcsolatban.

A lopást követően egy órán belül elkapták a tolvajt

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook

A lopás nem maradt büntetlen

A balatonfüredi rendőrök egy órán belül a városban kerítették kézre az elkövetőt, majd előállították a 28 éves, Tapolca környéki férfit, és a nyomozók lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A lopott cuccok egy részét megtalálták nála és lefoglalták, majd visszaadták a sértettnek.

Egyre több a tolvaj

Az utóbbi időben egyre több lopási ügyről hallani a vármegyében. Egy hete például arról írtunk, hogy egy tolvaj egy ajkai ingatlan bukóra nyitva hagyott ablakát kiakasztotta, majd bemászott a házba. A fogason talált kabát zsebéből több mint félmillió forintot vett magához, ezután elhagyta a helyszínt. Előtte egy sümegi férfiról számoltunk be, aki heti rendszerességgel szívott le saját célra gázolajat a buszokból. A férfi lakhelyén tartott kutatáskor több száz liter üzemanyagot találtak a nyomozók, amit lefoglaltak. Vagy gondoljunk csak arra az esetre, mikor egy tapolcai állampolgár tett bejelentést a rendőrségen, miután munkahelye öltözőjében felejtett övtáskájából eltűnt a pénztárcája, benne készpénzzel. Kiderült, hogy kollégája lopta meg.