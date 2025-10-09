A vonalkódokat lekaparva lopott piákat egy középkorú férfi

A vádirat szerint az elkövető 2025. július 11-én délelőtt kifejezetten azzal a céllal ment a boltba, hogy onnan italokat lopjon. Az üzletből végül két félliteres égetett szeszt, valamint 10 darab dobozos sört tulajdonított el úgy, hogy az üvegekről a vonalkódot és az áruvédelmi eszközt lekaparta, majd az italokat a sörökkel együtt a magával vitt táskájába rejtette - közölte szerkesztőségünkkel a Veszprém Vármegyei Főügyészség a lopással kapcsolatban.

Fotó: Veszprém Vármegyei Főügyészség

Lopás: lekaparta a vonalkódot, hogy kivihesse az italokat

A vádlott a lopással a boltot üzemeltető cégnek összesen 13 000 forint kárt okozott, melyből azt követően, hogy a pénztártól történt távozása után ellenőrizték, 3890 forint térült meg, mivel az italok a megrongálásuk miatt értékesíthetetlenné váltak.

Az ügyészség a vádiratában az elkövetővel szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés kiszabását indítványozta az Ajkai Járásbíróságnak.