október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Trükkös tolvaj

45 perce

A vonalkódokat lekaparva lopott piákat egy középkorú férfi

Címkék#ital#vonalkód#lopás

Szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat az Ajkai Járási Ügyészség azzal az 51 éves férfival szemben, aki idén júliusban szeszes italokat vitt el fizetés nélkül az egyik ajkai üzletből.

Szilas Lilla

A vádirat szerint az elkövető 2025. július 11-én délelőtt kifejezetten azzal a céllal ment a boltba, hogy onnan italokat lopjon. Az üzletből végül két félliteres égetett szeszt, valamint 10 darab dobozos sört tulajdonított el úgy, hogy az üvegekről a vonalkódot és az áruvédelmi eszközt lekaparta, majd az italokat a sörökkel együtt a magával vitt táskájába rejtette - közölte szerkesztőségünkkel a Veszprém Vármegyei Főügyészség a lopással kapcsolatban. 

Az italokról a vonalkódot és az áruvédelmi eszközt lekaparta, így tudta véghezvinni a lopást
Az italokról a vonalkódot és az áruvédelmi eszközt lekaparta, így tudta véghezvinni a lopást
Fotó: Veszprém Vármegyei Főügyészség

Lopás: lekaparta a vonalkódot, hogy kivihesse az italokat

A vádlott a lopással a boltot üzemeltető cégnek összesen 13 000 forint kárt okozott, melyből azt követően, hogy a pénztártól történt távozása után ellenőrizték, 3890 forint térült meg, mivel az italok a megrongálásuk miatt értékesíthetetlenné váltak.

Az ügyészség a vádiratában az elkövetővel szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés kiszabását indítványozta az Ajkai Járásbíróságnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu