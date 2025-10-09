45 perce
A vonalkódokat lekaparva lopott piákat egy középkorú férfi
Szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat az Ajkai Járási Ügyészség azzal az 51 éves férfival szemben, aki idén júliusban szeszes italokat vitt el fizetés nélkül az egyik ajkai üzletből.
A vádirat szerint az elkövető 2025. július 11-én délelőtt kifejezetten azzal a céllal ment a boltba, hogy onnan italokat lopjon. Az üzletből végül két félliteres égetett szeszt, valamint 10 darab dobozos sört tulajdonított el úgy, hogy az üvegekről a vonalkódot és az áruvédelmi eszközt lekaparta, majd az italokat a sörökkel együtt a magával vitt táskájába rejtette - közölte szerkesztőségünkkel a Veszprém Vármegyei Főügyészség a lopással kapcsolatban.
Lopás: lekaparta a vonalkódot, hogy kivihesse az italokat
A vádlott a lopással a boltot üzemeltető cégnek összesen 13 000 forint kárt okozott, melyből azt követően, hogy a pénztártól történt távozása után ellenőrizték, 3890 forint térült meg, mivel az italok a megrongálásuk miatt értékesíthetetlenné váltak.
Az ügyészség a vádiratában az elkövetővel szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés kiszabását indítványozta az Ajkai Járásbíróságnak.
