Meglett az elkövető

A munkahelyi öltözőből tűnt el mindene

A balatonfüredi rendőrök visszaadták a sértettnek az értékeket.

Szilas Lilla

Egy helyi lakos tett feljelentést, mert a munkahelyéről ellopták a pénztárcáját október 12-én, délelőtt. A sértett az öltözőben lévő táskájában tartotta a tárcáját, abban volt 17 ezer forintja és iratai is – írja a police.hu a lopással kapcsolatban. 

A lopást követően a tolvajt felkutatta a rendőrség és a teljes összeget visszajuttatták a tulajnak
Fotó: police.hu

A lopás nem maradt büntetlen

A balatonfüredi rendőrök pár nap alatt felkutatták a tolvajt, akit elfogtak, majd a nyomozók kihallgatták. A 48 éves kővágóőrsi férfi elismerte tettét, megbánta azt.

Tőle a teljes összeget lefoglalták a rendőrök, és az iratokat is megtalálták abban az árokban, ahová elhajította a tettes. Ellene lopás miatt folyik a nyomozás.

A rendőrség ott segít, ahol tud

Tegnap számoltunk be arról, hogy a veszprémi nyomozók gyors közbenjárása révén egy idős nő visszakapta a tőle kicsalt pénzt. Egy idős hölgy tett feljelentést a rendőrségen augusztus 12-én, mivel ismeretlen tettes közel 1,5 millió forintot csalt ki tőle. Az elkövető magát banki ügyintézőnek adta ki, és közölte gyanútlan áldozatával, hogy a bankszámlájának biztonsága érdekében szükséges az Anydesk nevű programot letöltenie, melynek eleget is tett. Ezután a sértett valamennyi bankkártyaadatát megadta az ismeretlen telefonálónak. A bejelentést követően a veszprémi rendőrök azonnal intézkedtek az adott pénzintézet megkeresésére, ezáltal a kicsalt összeg lefoglalására, melynek köszönhetően a banknak sikerült az összeget visszatartania. Az idős nő a lefoglalt pénzét így visszakapta.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
