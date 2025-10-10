Öltözőben hagyta az övtáskáját, kollégája belenyúlt

A tapolcai sértett lopás miatt értesítette a rendőrséget, október 9-én bejelentést tett, miszerint munkahelye öltözőjében felejtett övtáskájából valaki kiemelte a pénztárcáját, és pénzt lopott ki belőle – közölte a police.hu.

Lopás vétsége miatt emeltek vádat a munkatárs ellen

Forrás: police.hu

Lopás miatt nyomoztak

Gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök azt a 44 éves tapolcai férfit, aki a gyanú szerint munkahelyén lopott kollégájától. Egy tapolcai állampolgár október 9-én tett bejelentést a rendőrségen, miután munkahelye öltözőjében felejtett övtáskájából eltűnt a pénztárcája, benne készpénzzel. A Tapolcai Rendőrkapitányság nyomozói azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és rövid időn belül azonosították az elkövetőt – a sértett egyik munkatársát.

Meglett a pénz

A férfi lakásán tartott házkutatás során a rendőrök megtalálták a lopott pénzt, a több tízezer forintot lefoglalták. A 44 éves tapolcai lakost előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták, aki elismerte tettét. Lopás vétség miatt folyik eljárás ellene – áll a rendőrség közleményében.

