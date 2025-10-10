3 órája
Öltözőben hagyta az övtáskáját, kollégája belenyúlt
Lopás miatt nyomoztak
Gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök azt a 44 éves tapolcai férfit, aki a gyanú szerint munkahelyén lopott kollégájától. Egy tapolcai állampolgár október 9-én tett bejelentést a rendőrségen, miután munkahelye öltözőjében felejtett övtáskájából eltűnt a pénztárcája, benne készpénzzel. A Tapolcai Rendőrkapitányság nyomozói azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és rövid időn belül azonosították az elkövetőt – a sértett egyik munkatársát.
Meglett a pénz
A férfi lakásán tartott házkutatás során a rendőrök megtalálták a lopott pénzt, a több tízezer forintot lefoglalták. A 44 éves tapolcai lakost előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták, aki elismerte tettét. Lopás vétség miatt folyik eljárás ellene – áll a rendőrség közleményében.
