október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lopás

2 órája

Öltözőben hagyta az övtáskáját, kollégája belenyúlt

Címkék#Tapolcai Rendőrkapitányság#munkahely#lopás

Gyanúsítottként hallgatták ki a tapolcai rendőrök azt a 44 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint munkahelyén lopta meg a saját kollégáját.

Veol.hu

A tapolcai sértett lopás miatt értesítette a rendőrséget, október 9-én bejelentést tett, miszerint munkahelye öltözőjében felejtett övtáskájából valaki kiemelte a pénztárcáját, és pénzt lopott ki belőle – közölte a police.hu.

Lopás: Tapolcai Rendőrség munkahely lopás pénz
Lopás vétsége miatt emeltek vádat a munkatárs ellen
Forrás: police.hu

Lopás miatt nyomoztak 

Gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök azt a 44 éves tapolcai férfit, aki a gyanú szerint munkahelyén lopott kollégájától. Egy tapolcai állampolgár október 9-én tett bejelentést a rendőrségen, miután munkahelye öltözőjében felejtett övtáskájából eltűnt a pénztárcája, benne készpénzzel. A Tapolcai Rendőrkapitányság nyomozói azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és rövid időn belül azonosították az elkövetőt – a sértett egyik munkatársát.

Meglett a pénz

A férfi lakásán tartott házkutatás során a rendőrök megtalálták a lopott pénzt, a több tízezer forintot lefoglalták. A 44 éves tapolcai lakost előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták, aki elismerte tettét. Lopás vétség miatt folyik eljárás ellene – áll a rendőrség közleményében.

A napokban már több ügyben intézkedniük kellett a vármegyei hatóságoknak

Gyerekeket is keresnek

  • A héten Veszprém vármegyében több fiatalt is eltűnés miatt köröznek, köztük van egy 12 éves gyerek is.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu