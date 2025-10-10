Néhány óra alatt meglett a lopott autó (videó)

A várpalotai sértett október 9-én hajnalban értesítette a rendőrséget, hogy ellopták a kocsiját egy belvárosi parkolóból. A nyomozók kora délután megtalálták az ellopott autót egy eldugott helyen, melyről kiderült, hogy a 42 éves várpalotai illetékességű, de külföldön dolgozó férfi vitte el azt, feltehetően a pótkulccsal – közölte a police.hu.

Néhány óra alatt meglett a lopott autó

Fotó: police.hu

A gyanúsított nem ismeretlen a hatóság előtt, már több eljárás is folyik ellene.

Nem csak a lopott autó volt a rovásán

Még a nyár végén bántalmazott egy 55 éves nőt a lakásán, onnan a lábánál fogva kihúzta, majd kizárta az ingatlanból. Október első hetében pedig egy várpalotai vendéglő előtt került szóváltásba ismerősével, akit először megütött, megrúgott, majd követelte, hogy adja vissza az ellopott hangszórót. Ezután kiborította a 48 éves sértett táskáját, a mobiltelefonját elvette, és annak átadását a hangszóró visszaszolgáltatásától tette függővé.

Ellene a személyi szabadság megsértése és az önbíráskodás mellett már a jármű önkényes elvétele miatt is folyik a büntetőeljárás.

A vélhetően külföldön tartózkodó 42 éves férfi ellen a Várpalotai Rendőrkapitányság körözést adott ki.

