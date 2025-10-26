Kiakadt a traffipax: ön se hiszi el, mennyivel száguldott ez az autós

A sofőr a lakott területen belül hajtott jóval a megengedett sebességhatár fölött, amikor a traffipax bemérte. A rendőrség azonnal lépett: a felelőtlen vezető pénzbírságot és büntetőpontokat is kapott.

Ez az autós jóval gyorsabban hajtott, mint a megengedett sebességhatár

Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Jóval gyorsabban hajtott, mint a megengedett sebességhatár

A hatóság a felvételt azért tette közzé, hogy újra felhívja a figyelmet a gyorshajtás veszélyeire. A közleményben azt is kiemelték, hogy az autós a megengedett 50 km/órás sebesség helyett több mint duplájával, 102 km/órával száguldott a 82-es főút érintett szakaszán. Mint írták: „A gyorshajtás még mindig a vezető baleseti okok sorába tartozik. Kérjük, mindig tartsd be a sebességhatárokat! Vigyázz magadra, utasaidra, és légy tekintettel a közlekedés többi résztvevőjére is – hogy mindenki hazaérjen!”