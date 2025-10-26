október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyorshajtás

1 órája

Kiakadt a traffipax: ön se hiszi el, mennyivel száguldott ez az autós

Címkék#traffipax#rendőrség#Veszprém#gyorshajtás#felvétel#pénzbírság

A Veszprém vármegyei rendőrség ismét közzétett egy megdöbbentő felvételt: a 82-es főúton járőröző kollégáik olyan autóst mértek be, akinek sebessége még a tapasztalt rendőröket is meglepte.

Veol.hu

A sofőr a lakott területen belül hajtott jóval a megengedett sebességhatár fölött, amikor a traffipax bemérte. A rendőrség azonnal lépett: a felelőtlen vezető pénzbírságot és büntetőpontokat is kapott.

Ez az autós jóval gyorsabban hajtott mint a megengedett sebességhatár
Ez az autós jóval gyorsabban hajtott, mint a megengedett sebességhatár
Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Jóval gyorsabban hajtott, mint a megengedett sebességhatár

A hatóság a felvételt azért tette közzé, hogy újra felhívja a figyelmet a gyorshajtás veszélyeire. A közleményben azt is kiemelték, hogy az autós a megengedett 50 km/órás sebesség helyett több mint duplájával, 102 km/órával száguldott a 82-es főút érintett szakaszán. Mint írták: „A gyorshajtás még mindig a vezető baleseti okok sorába tartozik. Kérjük, mindig tartsd be a sebességhatárokat! Vigyázz magadra, utasaidra, és légy tekintettel a közlekedés többi résztvevőjére is – hogy mindenki hazaérjen!”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu