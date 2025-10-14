Felborult a mentőautó, miután egy személyautó nem adta meg az elsőbbséget és nekiütközött (+ videó)

Vasárnap délután Egerben, egy kereszteződésében ütközött egy szirénázó mentőautó és egy autó. A mentő az ütközés következtében felborult, de súlyos sérülés nem történt, a beteget másik jármű szállította tovább. A helyszínre mentők és tűzoltók érkeztek, a rendőrség és az Országos Mentőszolgálat részletes közleménye a heol.hu-n olvasható, ahol további fotók is láthatók a balesetről.

Mentőautónak ütközött a figyelmetlen sofőr

Forrás: heol.hu

Egerben mentőautó, Veszprémben rendőrautó látta kárát egy figyelmetlen sofőrnek

Vérfagyasztó jelenet Veszprém vármegyében: egy rendőrautó fedélzeti kamerája rögzítette, amint egy sofőr éjszaka, a forgalomterelés helyszínén fékezés nélkül belerohan az úton álló rendőrségi járműbe, hajszál híján tragédiát okozva. A rendőrség által közzétett felvételen jól látszik, hogy a forgalmat irányító rendőr az utolsó pillanatban tudott félreugrani, mielőtt az autó frontálisan nekicsapódott a megkülönböztető jelzést használó szolgálati kocsinak.

A Veszprém vármegyei rendőrség a videóhoz a közösségi oldalán figyelmeztetést is fűzött:

„Egy korábbi baleset helyszínén, a forgalomterelést végző kollégánk lélekjelenléte, figyelme és gyorsasága előzte meg az újabb tragédiát. Ne siess! Figyelj, lassíts! Főként ha látod a villogó fényeket!” – írták.

A rendőrség ismét hangsúlyozta: ha villogó fényt látunk az úton, mindig lassítsunk, és fokozott figyelemmel közelítsük meg a helyszínt, mert akár egy pillanatnyi figyelmetlenség is életet követelhet.