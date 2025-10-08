október 8., szerda

Felháborító, amit tett

1 órája

Egy mentős fejbe rúgott egy hordágyon fekvő férfit, brutálisan bántalmazta

Egy szolgálatban levő mentődolgozó brutális módon bántalmazott egy kiszolgáltatott helyzetben levő férfit a kedd esti órákban Heves vármegyében. Az Országos Mentőszolgálat azonnali hatállyal elbocsátotta az agresszív mentőst.

Azonnali hatállyal megszüntette az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) annak a mentősnek a munkaviszonyát, aki brutálisan bántalmazott egy férfit kedden Heves vármegyében – közölte az OMSZ szerdán az MTI-vel. A heol.hu beszámolója szerint kedd este egy szolgálatban levő mentődolgozó brutális módon megvert egy kiszolgáltatott helyzetben levő férfit, sajtóinformációk szerint fejbe rúgta a hordágyon fekvő embert a hatvani vasútállomáson.

Az Országos Mentőszolgálat azonnali hatállyal elbocsátotta az agresszív mentőst

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közölte: elítélik az embertelen agressziót, a bántalmazó mentős munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették, egyúttal feljelentést tesznek, az ügyben büntetőeljárás indul.

További információk a heol.hu-n.

Fontos megjegyezni, hogy az Országos Mentőszolgálat munkatársaira nem az ilyen kegyetlen magatartás jellemző, éppen ellenkezőleg: naponta emberek tucatjainak az életét mentik meg országszerte, amiért a lakosság sokszor a köszönetét is kifejezi feléjük egy-egy hálás levél formájában. Ahogyan beszámoltunk róla, nemrég egy megható üzenet érkezett az Ajkai Mentőállomásra, amely szépen példázza, mennyit jelenthet két ember törődése egy nehéz órában, és milyen sokat számít a mentők gyors és szakszerű segítségnyújtása.

 

