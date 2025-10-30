Fokozott rendőri jelenlét Mindenszentek és Halottak napja idején Pápán

Mindenszentek és Halottak napja idején a rendőrök a polgárőrökkel és a közterület-felügyelőkkel közösen, visszatérő ellenőrzéseket tartanak a temetőkben és azok környékén. Különös figyelmet fordítanak a zseblopások, viráglopások, sírrongálások, valamint a gépjárművekkel kapcsolatos lopások és a trükkös bűncselekmények megelőzésére.

Mindenszentek és Halottak napja: A rendőrség segítő jelenléttel készül

Forrás: blikk.hu

Mindenszentek és Halottak napja idején megnő a bűncselekmények száma

A pápai járás egyes temetőiben – a korábbi bűnügyi adatok alapján – állandó rendőri jelenlétet is biztosítanak, hogy elrettentsék az esetleges elkövetőket. A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy legyenek türelmesek és figyelmesek, hiszen ezekben a napokban jelentősen megnő a forgalom, különösen a temetők környékén. A hatóság hangsúlyozza: nem a büntetés, hanem a segítő jelenlét a cél – a rendőrök útbaigazítást, forgalomirányítást és tájékoztatást is nyújtanak az ünnepek idején.

Pápán a Kálvária temető a nap 24 órájában nyitva lesz

Fotó: Haraszti Gábor

A lakosság saját értékei védelméért is sokat tehet: otthonuk elhagyása előtt zárják be az ajtókat és ablakokat, a temetőkben pedig ne hagyjanak értékeket látható helyen a járműben. Ha mégis baj történik, a rendőröktől személyesen is kérhető segítség, illetve a 112-es segélyhívó szám bármikor hívható.

A Pápai Rendőrkapitányság kéri a lakosságot, hogy az ünnepek békéje és biztonsága érdekében tartsák be a közlekedési és biztonsági szabályokat, és legyenek figyelmesek egymásra Mindenszentek és Halottak napja idején is.