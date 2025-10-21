október 21., kedd

Közlekedésbiztonság

1 órája

Apró szabálysértésnek tűnhet, mégsem úszta meg a pápai motoros (+videó)

Szabálytalanul közlekedő motoros vonta magára a pápai rendőrök figyelmét a napokban.

A járőrök azonnal utánamentek, majd igazoltatták a fiatal motorost, aki világítás nélkül közlekedett a városban. Pénzbírságot szabtak ki rá, egyúttal felhívták a figyelmét a világítás használatának jelentőségére, amely elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez.

A rendőrség Facebook-bejegyzésében arra is emlékezteti a közlekedőket, hogy a láthatóság és a közlekedési szabályok betartása nem csupán jogi kötelezettség, hanem mindannyiunk biztonságát szolgálja.

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
