Apró szabálysértésnek tűnhet, mégsem úszta meg a pápai motoros (+videó)

A járőrök azonnal utánamentek, majd igazoltatták a fiatal motorost, aki világítás nélkül közlekedett a városban. Pénzbírságot szabtak ki rá, egyúttal felhívták a figyelmét a világítás használatának jelentőségére, amely elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez.

A rendőrség Facebook-bejegyzésében arra is emlékezteti a közlekedőket, hogy a láthatóság és a közlekedési szabályok betartása nem csupán jogi kötelezettség, hanem mindannyiunk biztonságát szolgálja.