Brutális munkahelyi baleset: beszorította a silógép egy dolgozó lábát

A feol.hu beszámolója szerint a súlyos munkabaleset még csütörtökön történt. A váli, az érdi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók összehangolt munkával szabadították ki a férfi lábát a silógépből.

Tűzoltók szabadították ki a silógépbe szorult munkást

Fotó: Facebook/ Váli Önkormányzati Tűzoltóság

Veszprém vármegyében is előfordultak munkahelyi balesetek

Veszprém vármegyében az elmúlt három év adatai alapján a munkahelyi balesetek esetszámai stagnálnak: 2023-ban 759, 2024-ben 768, míg 2025 első félévében már 371 munkabalesetet regisztráltak. Bár 2023-ban nem történt halálos kimenetelű baleset, a következő évben két ember is életét vesztette, idén pedig már fél év alatt ugyanennyi halálos tragédia történt. A súlyos sérüléssel járó esetek száma még szembetűnőbb: míg 2023-ban mindössze egyetlen ilyen balesetről van tudomásunk, addig 2024-ben nyolcat, 2025 első hat hónapjában pedig öt regisztrált eset történt. Ez a növekedés arra utal, hogy bár az összesített esetszám nagyjából hasonló, a kimenetelek egyre súlyosabbak.