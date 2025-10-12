október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mentőhelikopterrel szállították kórházba a sérült munkást

46 perce

Brutális munkahelyi baleset: beszorította a silógép egy dolgozó lábát

Címkék#baleset#Baleset-infó#balesetszám

Egy terménysiló belsejében egy férfi lábát bekapta a vízszintes behordó csiga a Fejér vármegyei Kajászón. A szerencsétlenül járt munkást a tűzoltók szabadították ki, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Veol.hu

A feol.hu beszámolója szerint a súlyos munkabaleset még csütörtökön történt. A váli, az érdi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók összehangolt munkával szabadították ki a férfi lábát a silógépből.

Tűzoltók szabadították ki a silógépbe szorult munkást
Fotó: Facebook/Váli Önkormányzati Tűzoltóság

További információk olvashatóak a balesetről a feol.hu-n, IDE kattintva.

Veszprém vármegyében is előfordultak munkahelyi balesetek

Veszprém vármegyében az elmúlt három év adatai alapján a munkahelyi balesetek esetszámai stagnálnak: 2023-ban 759, 2024-ben 768, míg 2025 első félévében már 371 munkabalesetet regisztráltak. Bár 2023-ban nem történt halálos kimenetelű baleset, a következő évben két ember is életét vesztette, idén pedig már fél év alatt ugyanennyi halálos tragédia történt. A súlyos sérüléssel járó esetek száma még szembetűnőbb: míg 2023-ban mindössze egyetlen ilyen balesetről van tudomásunk, addig 2024-ben nyolcat, 2025 első hat hónapjában pedig öt regisztrált eset történt. Ez a növekedés arra utal, hogy bár az összesített esetszám nagyjából hasonló, a kimenetelek egyre súlyosabbak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu