Négyen sérültek meg a Veszprém közelében történt balesetben, mentőhelikopter is érkezett!

Egymásba rohant két személykocsi a 7212-es úton, Szentkirályszabadja és Balatonalmádi között. Az 5-6-os kilométer között történt balesetben négy ember érintett, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. A veszprémi hivatásos tűzoltók áramtalanították és rögzítették a járműveket – írja a Veszprém Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Összeütközött két autó Szentkirályszabadja és Balatonalmádi között

Forrás: Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az Ezt láttam Veszprém csoport egyik szemtanúja mentőhelikoptert is látott a helyszínen.