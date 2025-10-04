Baleset
1 órája
Négyen sérültek meg a Veszprém közelében történt balesetben, mentőhelikopter is érkezett!
A 7217-es út 5-6 kilométere között történt balesethez mentőhelikoptert is riasztottak.
Egymásba rohant két személykocsi a 7212-es úton, Szentkirályszabadja és Balatonalmádi között. Az 5-6-os kilométer között történt balesetben négy ember érintett, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. A veszprémi hivatásos tűzoltók áramtalanították és rögzítették a járműveket – írja a Veszprém Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Az Ezt láttam Veszprém csoport egyik szemtanúja mentőhelikoptert is látott a helyszínen.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre