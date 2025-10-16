október 16., csütörtök

Váratlan helyzet

27 perce

Néma kézjelzés a Balatonnál: így mentette meg a pincér a bajba jutott nőt

Címkék#bántalmazás#rendőrség#segélykérés#pincér

Egy egyszerű vacsoraest váratlan fordulatot vett egy pincér lélekjelenlétének és gyors döntésének köszönhetően.

Farkas Réka

Október 15-én este egy négyfős társaság érkezett egy balatonboglári étterembe vacsorázni, amikor az egyik nő a világszerte ismert néma segélykérő mozdulattal jelezte a pincérnek: bajban van. 

Néma segélykérő mozdulattal kért segítséget vacsora közben.
A nő néma segélykérő mozdulattal kért segítséget vacsora közben.
Forrás: ÉFOÉSZ

A pincér felismerte a néma segélykérő mozdulatot

A pincér azonnal felismerte a jelzést, és tudta, mit kell tennie: előbb a kollégáját értesítette, aki ezután feltűnés nélkül hívta a rendőrséget. A helyszínre rövid időn belül megérkeztek a rendőrök, és igazoltatták a társaság tagjait. Az intézkedés során a nő a mosdóba ment, ahol négyszemközt beszélhetett az egyik rendőrnővel. Ott vallotta be, hogy valóban veszélyben van: 

volt párja, akivel együtt érkezett, korábban fizikailag bántalmazta őt.

A rendőrök nem késlekedtek: a 35 éves férfit elfogták és előállították. A balatonboglári pincér gyors reakciójának és a rendőrség összehangolt munkájának köszönhetően a nő biztonságba került, és ismét bebizonyosodott, hogy a néma segélykérés akár életet is menthet – írja a sonline.hu.

Megszaporodtak a bántalmazások

Tegnap egy Devecser környéki férfit vettek őrizetbe az ajkai rendőrök, miután élettársa elkeseredésében feljelentést tett ellene október 13-án. A nő szerint a férfi évek óta rendszeresen bántalmazta és megalázta őt lelkileg és testileg, gyakran a közös gyermekeik szeme láttára.

 

