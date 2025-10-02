Újabb áldozatot szedett a viadukt

Az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoportban osztott meg az egyik tag egy bejegyzést, amiben azt írja: „Köszönöm annak a 2 személynek, aki hajnalban vissza akarta húzni Öcsénket a veszprémi hídról. Ha olvassa, kérem jelentkezzen!" A két segítő személy sajnos nem tudta megmenteni a bejegyzés írójának öccsét, aki öngyilkosságot követett el. Sokan őszinte részvétüket fejezték ki a tragédia után.

Újabb öngyilkosság rázta meg Veszprémet

Illusztráció: pexels.com

Öngyilkosság a viadukton

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünk érdeklődésére megerősítette, hogy egy ember tegnap leugrott a völgyhídról. A rendőrség általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja az esetet. Információink szerint egy középkorú férfi vetett véget életének azzal, hogy a mélybe ugrott.

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője megkeresésünkre azt választ adta: „A helyszínen egy 50 év körüli férfi bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére sajnos az életét vesztette."

Biztonságosabbá tennék a völgyhidat

Nemrég, a szeptemberi közgyűlésen Porga Gyula, Veszprém polgármestere arról tájékoztatta a lakosságot, hogy hogy a tervek elkészültek a viadukt biztonságosabbá tételéhez, de mivel a völgyhíd műemlék épület, a tervekről a hatóságokkal kell egyeztetni. Ha meglesz a jogerős építési engedély, a jövő évi költségvetésben fogják biztosítani az építéshez szükséges forrást, ezzel talán visszaszorítva az öngyilkossági kísérletek számát.