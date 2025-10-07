Pokoli torony
Öngyilkosságra készült egy férfi, aki a mélybe akarta vetni magát
Információink szerint egy férfi öngyilkosságot kísérelt meg a Házgyári úton.
Úgy tudjuk, kedd délután, négy óra körül mentőautó és rendőrautó kanyarodott be a Házgyári út 1. szám alatti, a helyiek által pokoli toronynak nevezett épület elé, ahol egy férfi öngyilkosságot kísérelt meg, le akart ugrani az egyik emeletről.
Információink szerint a férfit, aki öngyilkossági szándékáról nem akart lemondani, a mentők szállították el.
Öngyilkosságot kísérelt meg
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünk kérdésére megerősítette, hogy a rendőrség intézkedett a helyszínen, hogy a mentőkkel közreműködve biztonságban elszállítsák a férfit.
