Pokoli torony

45 perce

Öngyilkosságra készült egy férfi, aki a mélybe akarta vetni magát

Címkék#Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság#öngyilkossági#rendőrség

Információink szerint egy férfi öngyilkosságot kísérelt meg a Házgyári úton.

Veol.hu

Úgy tudjuk, kedd délután, négy óra körül mentőautó és rendőrautó kanyarodott be a Házgyári út 1. szám alatti, a helyiek által pokoli toronynak nevezett épület elé, ahol egy férfi öngyilkosságot kísérelt meg, le akart ugrani az egyik emeletről. 

Öngyilkosságot kísérelt meg, mikor le akart ugrani a torony egyik emeletéről
Öngyilkosságot kísérelt meg egy férfi, aki le akart ugrani a torony egyik emeletéről
Fotó: veol.hu

Információink szerint a férfit, aki öngyilkossági szándékáról nem akart lemondani, a mentők szállították el. 

Öngyilkosságot kísérelt meg

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünk kérdésére megerősítette, hogy a rendőrség intézkedett a helyszínen, hogy a mentőkkel közreműködve biztonságban elszállítsák a férfit. 

 

