Öngyilkosságra készült egy férfi, aki a mélybe akarta vetni magát

Úgy tudjuk, kedd délután, négy óra körül mentőautó és rendőrautó kanyarodott be a Házgyári út 1. szám alatti, a helyiek által pokoli toronynak nevezett épület elé, ahol egy férfi öngyilkosságot kísérelt meg, le akart ugrani az egyik emeletről.

Fotó: veol.hu

Információink szerint a férfit, aki öngyilkossági szándékáról nem akart lemondani, a mentők szállították el.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünk kérdésére megerősítette, hogy a rendőrség intézkedett a helyszínen, hogy a mentőkkel közreműködve biztonságban elszállítsák a férfit.