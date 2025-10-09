Ördögűzés címén halálra kínoztak egy 13 hónapos kislányt

Szeptember 25-én, a texasi Huntsville állami börtönében kivégezték Blaine Milamot, azt a 35 éves férfit, akit a bíróság a barátnője 13 hónapos kislányának, Amora Carsonnak 2008 decemberében történt brutális meggyilkolásáért ítélt halálra. A férfi és akkori partnere, Jesseca Carson azzal védekezett, hogy „ördögűzést” hajtottak végre, démonokat akartak kiűzni a gyermekből, azonban a vád ellenük mintegy 30 órán át tartó kínzásról szólt.

A vádlottak az ördögűzés történetét vélhetőleg a beszámíthatóság megkérdőjelezésére találták ki

Forrás: AI illusztráció

Az ördögűzés csak álca lehetett

A boncolás során a patológus több koponyatörést, törött karokat, lábakat, bordákat és harapásnyomokat írt le a 13 hónapos áldozaton. A szakértő szerint a gyermek testén annyi halálos sérülés volt, hogy lehetetlen volt megállapítani a konkrét halálokot. A vádirat szerint Milam kalapáccsal ütötte a kislányt, megharapta, fojtogatta és megcsonkította. A texasi ügyész, Micheal Jimerson úgy fogalmazott:

Nehéz szembenézni azzal a gondolattal, hogy valaki egy csecsemő megkínzásából merít kielégülést.

A férfi ártatlannak vallotta magát

Milam a tárgyalás alatt és még az utolsó napokban is ártatlannak vallotta magát, sőt, a gyermek anyját hibáztatta a történtekért. Ügyvédei arra hivatkoztak, hogy az ítélet részben megbízhatatlan „harapásnyom-bizonyítékokra” és vitatott DNS-vizsgálatokra épült. Továbbá azzal is érveltek, hogy Milam szellemi fogyatékossággal él, ezért alkotmányellenes rajta végrehajtani a halálbüntetést. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához beadott utolsó kérelmet azonban elutasították.

A kegyetlen elkövetőt, Blaine Milamot méreginjekcióval végezték ki tettéért

Forrás: abc7.com

Az utolsó órák Huntsville-ben

A kivégzést szeptember 25-én este 6:40-kor hajtották végre. Az Associated Press beszámolója szerint Milam utolsó szavai vallásos hangvételűek voltak:

Jézust emlegette, és arra kérte a hallgatóságot, hogy „fogadják el a Megváltót”. 2025-ben ő volt az ötödik elítélt, akit Texasban kivégeztek.

2025-ben Blaine Milam volt az ötödik elítélt, akit Texasban kivégeztek.

Az ügy másik vádlottja, Jesseca Carson – a gyermek édesanyja – életfogytiglani börtönbüntetést kapott, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. A periratok szerint nála vallási téveszmék és egy neurológiai látászavar is fennállt, ami miatt gyermeke arcát démoninak látta. A védelem szerint ő volt az, aki a „démonűzés” gondolatát felvetette.