Ördögűzés címén halálra kínoztak egy 13 hónapos kislányt
Vannak olyan bűntények, amelyeket szinte felfoghatatlan kegyetlenséggel hajtottak végre. Ilyen az az eset, melynek során egy ártatlan gyermek életébe került egy torz „ördögűzés”. Az ügy részletei még a tapasztalt nyomozókat is megrázták.
Szeptember 25-én, a texasi Huntsville állami börtönében kivégezték Blaine Milamot, azt a 35 éves férfit, akit a bíróság a barátnője 13 hónapos kislányának, Amora Carsonnak 2008 decemberében történt brutális meggyilkolásáért ítélt halálra. A férfi és akkori partnere, Jesseca Carson azzal védekezett, hogy „ördögűzést” hajtottak végre, démonokat akartak kiűzni a gyermekből, azonban a vád ellenük mintegy 30 órán át tartó kínzásról szólt.
Az ördögűzés csak álca lehetett
A boncolás során a patológus több koponyatörést, törött karokat, lábakat, bordákat és harapásnyomokat írt le a 13 hónapos áldozaton. A szakértő szerint a gyermek testén annyi halálos sérülés volt, hogy lehetetlen volt megállapítani a konkrét halálokot. A vádirat szerint Milam kalapáccsal ütötte a kislányt, megharapta, fojtogatta és megcsonkította. A texasi ügyész, Micheal Jimerson úgy fogalmazott:
Nehéz szembenézni azzal a gondolattal, hogy valaki egy csecsemő megkínzásából merít kielégülést.
A férfi ártatlannak vallotta magát
Milam a tárgyalás alatt és még az utolsó napokban is ártatlannak vallotta magát, sőt, a gyermek anyját hibáztatta a történtekért. Ügyvédei arra hivatkoztak, hogy az ítélet részben megbízhatatlan „harapásnyom-bizonyítékokra” és vitatott DNS-vizsgálatokra épült. Továbbá azzal is érveltek, hogy Milam szellemi fogyatékossággal él, ezért alkotmányellenes rajta végrehajtani a halálbüntetést. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához beadott utolsó kérelmet azonban elutasították.
Az utolsó órák Huntsville-ben
A kivégzést szeptember 25-én este 6:40-kor hajtották végre. Az Associated Press beszámolója szerint Milam utolsó szavai vallásos hangvételűek voltak:
Jézust emlegette, és arra kérte a hallgatóságot, hogy „fogadják el a Megváltót”. 2025-ben ő volt az ötödik elítélt, akit Texasban kivégeztek.
Az ügy másik vádlottja, Jesseca Carson – a gyermek édesanyja – életfogytiglani börtönbüntetést kapott, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. A periratok szerint nála vallási téveszmék és egy neurológiai látászavar is fennállt, ami miatt gyermeke arcát démoninak látta. A védelem szerint ő volt az, aki a „démonűzés” gondolatát felvetette.
Nem egyedi eset
Az Egyesült Államokban nem egyedi az ún. „ördögűzéses gyermekbántalmazás”:
- 2021-ben Kaliforniában egy 3 éves kislány halt meg egy exorcizmusnak nevezett rituáléban, amelyet a családtagjai hajtottak végre.
- 2018-ban Dallas környékén egy vallási közösség vezetője éheztetett halálra egy kisgyermeket, szintén „démonűzésre” hivatkozva, 99 év börtönt kapott.
Nemrég Veszprém vármegyét is megrázta egy csecsemőgyilkosság
A közelmúltban számoltunk be arról a megrázó esetről, melynek során 2023 decemberében egy hatgyermekes lovászpatonai nő megölte újszülött kislányát: a vád szerint az asszony guggolva szülte meg kisbabáját egy szemétdombon, miközben a gyermek fejjel a fagyos talajra esett. Ezt követően magára hagyta az újszülöttet. A nő a bíróságon azt mondta, nem tervelte ki előre, hogy a kisbabát otthagyja a szemétdombon. Azt állította, amiatt hagyta magára az újszülöttet, mert félt, hogy elveszik a meglévő gyermekeit, és szerinte a kisbaba nem mutatott életjeleket, miután világra hozta. Ha elítélik, akár élete végéig börtönben maradhat.
