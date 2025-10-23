október 23., csütörtök

A rendőrség vizsgálja a Pápateszéren történteket

Nemrég adtunk hírt arról a döbbenetes esetről, miszerint egy bakonyi kisfaluban egy helyi férfi egy 12 és egy 14 éves lányt üldözött az utcán. A kamaszoknak sikerült a buszmegállóig menekülniük a pápateszéri zaklató elől, ahol segítséget kértek. Bár tragédia nem történt, az eset mélyen megrázta őket. A történtekre reagált a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A lányok édesanyja a Facebookon számolt be a történtekről, figyelmeztetve a szülőket, hogy óvják gyermekeiket. A pápateszéri zaklató korábban is több rendbontást okozott a faluban – autókat rongált, kiabált, sőt, tüzet is gyújtott a saját udvarán. 

A pápateszéri zaklató az utcán kezdte üldözni a kamaszokat Forrás: Google Maps
A pápateszéri zaklató az utcán kezdte üldözni a kamaszokat
Forrás: Google Maps

A pápateszéri zaklató nem volt ismeretlen a rendőrség előtt 

A hírek szerint 2024-ben a TEK is intézkedett nála. A helyiek szerint pszichés problémái vannak, de hivatalosan nem áll gondnokság alatt, így szabadon mozoghat. A lakosok és a szakemberek egyaránt úgy vélik, hogy a férfi tette garázdaságnak minősül, ezért a köznyugalom érdekében hatósági beavatkozásra lenne szükség. Korábbi cikkünkre reagált a rendőrség.

„Október 17-én 5:50-kor egy helyi lakos bejelentést tett, miszerint egy ismeretlen férfi váratlanul a lányai után futott, majd egy buszmegállóig követte őket. Kollégáink azonosították az illetőt, és vizsgálják az eset körülményeit” – olvasható a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

A rendőrség közölte, hogy a köznyugalom érdekében járőröznek Pápateszéren is, és kérik a lakosokat, hogy hasonló esetekben először a 112-es segélyhívót értesítsék, mielőtt a közösségi médiában osztanák meg az eseményeket. Így biztosítható, hogy a rendőrség szakemberei a lehető leggyorsabban intézkedhessenek a helyszínen.

 

