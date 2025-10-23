A rendőrség vizsgálja a Pápateszéren történteket

A lányok édesanyja a Facebookon számolt be a történtekről, figyelmeztetve a szülőket, hogy óvják gyermekeiket. A pápateszéri zaklató korábban is több rendbontást okozott a faluban – autókat rongált, kiabált, sőt, tüzet is gyújtott a saját udvarán.

A pápateszéri zaklató az utcán kezdte üldözni a kamaszokat

Forrás: Google Maps

A pápateszéri zaklató nem volt ismeretlen a rendőrség előtt

A hírek szerint 2024-ben a TEK is intézkedett nála. A helyiek szerint pszichés problémái vannak, de hivatalosan nem áll gondnokság alatt, így szabadon mozoghat. A lakosok és a szakemberek egyaránt úgy vélik, hogy a férfi tette garázdaságnak minősül, ezért a köznyugalom érdekében hatósági beavatkozásra lenne szükség. Korábbi cikkünkre reagált a rendőrség.