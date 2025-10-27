2 órája
Brutális hosszú hétvége: 5 szörny is kezet emelt párjára, gyerek is végignézte
A rendőrség kiemelt figyelmet fordít a családon belüli biztonságra, hogy senki ne maradjon egyedül a veszélyes helyzetekben. A hosszú hétvégén vármegyénkben öt újabb párkapcsolati erőszak eset történt, amelyek gyors beavatkozást igényeltek.
A rendőrség kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a párkapcsolaton belüli erőszak elkövetői elszámoltathatóak legyenek, és senki ne maradjon egyedül a veszélyes helyzetekben. Sajnos a hosszú hétvége során vármegyénkben öt újabb párkapcsolati erőszak eset történt, amelyek jól mutatják, mennyire fontos a gyors és határozott beavatkozás.
Párkapcsolati erőszak minden esetben büntetendő
Ajka környékén két férfi került rendőri intézkedés alá: az egyik, 41 éves férfi betört volt élettársa otthonába, megrongálta a lakást, és a nő kezéből kicsavarta a telefont; a másik férfi gyermeke szeme láttára bántalmazta párját, úgy fellökte, hogy nekiütközött a falnak. Pápa környékén egy 26 éves férfiról derült ki, hogy tavasz óta havi rendszerességgel bántalmazta élettársát. Balatonfüreden egy 36 éves férfi válófélben lévő feleségével keveredett szóváltásba, földhöz vágta a telefonját és fellökte őt. Veszprémben pedig egy férfi ittasan érkezett haza, majd megragadta felesége ruháját és az ablakhoz nyomta, fenyegetve, hogy kilöki.
Betört volt élettársa házába egy férfi, majd dulakodott a nővel (+ videó)Az Ajka környéki férfi betört volt élettársa otthonába.
Minden esetben a rendőrök határozottan jártak el: az elkövetőket előállították és őrizetbe vették. A rendőrség üzenete világos: nem hagyunk magára senkit. A párkapcsolati problémákra nem a bántalmazás a megoldás, és mindenki joga van biztonságban élni. Ha Te vagy valaki a környezetedben veszélyben érzi magát, azonnal forduljon a rendőrséghez!
Elfogták azt az 53 éves ajkai férfit, aki bántalmazta élettársát (+ videó)
Korábban is beszámoltunk hasonló esetekről: egy Devecser környéki férfit az ajkai rendőrök őrizetbe vettek, miután élettársa elkeseredésében feljelentést tett ellene. A nő állítása szerint a férfi évek óta rendszeresen bántalmazta és megalázta őt, gyakran a közös gyermekeik szeme láttára. Más esetben pedig Balatonbogláron egy négyfős társaság étterembe érkezett vacsorázni, amikor az egyik nő a világszerte ismert, néma segélykérő mozdulattal jelezte a pincérnek, hogy bajban van. A pincér azonnal felismerte a jelzést, kollégáját értesítette, aki feltűnés nélkül hívta a rendőrséget.
Ezek az esetek bizonyítják: a párkapcsolati erőszak súlyos bűncselekmény, amely nem maradhat titok. Ne maradj egyedül, kérj segítséget! A rendőrség mindig jelen van, hogy mindenkit megvédjen, és közösen biztonságosabb közösséget építsünk. Mindenkinek joga van nyugodtan, félelem nélkül élni és senkinek sem kell egyedül szembenéznie a nehéz helyzetekkel.
Néma kézjelzéssel kért segítséget a bántalmazott nőEgy vacsora váratlan fordulatot vett.
Őrizetben a férfi, aki éveken át terrorban tartotta élettársát (+ videó)
Így mentették meg a rendőrök a nőt, aki nemzetközi kézjellel kért segítséget (videó)A nemzetközi segítségkérő kézjel megmentette a nőt.