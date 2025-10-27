október 27., hétfő

Szabina névnap

Bántalmazás

30 perce

Brutális hosszú hétvége: 5 szörny is kezet emelt párjára, gyerek is végignézte

A rendőrség kiemelt figyelmet fordít a családon belüli biztonságra, hogy senki ne maradjon egyedül a veszélyes helyzetekben. A hosszú hétvégén vármegyénkben öt újabb párkapcsolati erőszak eset történt, amelyek gyors beavatkozást igényeltek.

Seres Elizabeth

A rendőrség kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a párkapcsolaton belüli erőszak elkövetői elszámoltathatóak legyenek, és senki ne maradjon egyedül a veszélyes helyzetekben. Sajnos a hosszú hétvége során vármegyénkben öt újabb párkapcsolati erőszak eset történt, amelyek jól mutatják, mennyire fontos a gyors és határozott beavatkozás.

A párkapcsolati erőszak nem maradhat titok, a rendőrség mindig készen áll segíteni Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség
A párkapcsolati erőszak nem maradhat titok, a rendőrség mindig készen áll segíteni
Párkapcsolati erőszak minden esetben büntetendő

Ajka környékén két férfi került rendőri intézkedés alá: az egyik, 41 éves férfi betört volt élettársa otthonába, megrongálta a lakást, és a nő kezéből kicsavarta a telefont; a másik férfi gyermeke szeme láttára bántalmazta párját, úgy fellökte, hogy nekiütközött a falnak. Pápa környékén egy 26 éves férfiról derült ki, hogy tavasz óta havi rendszerességgel bántalmazta élettársát. Balatonfüreden egy 36 éves férfi válófélben lévő feleségével keveredett szóváltásba, földhöz vágta a telefonját és fellökte őt. Veszprémben pedig egy férfi ittasan érkezett haza, majd megragadta felesége ruháját és az ablakhoz nyomta, fenyegetve, hogy kilöki.

Minden esetben a rendőrök határozottan jártak el: az elkövetőket előállították és őrizetbe vették. A rendőrség üzenete világos: nem hagyunk magára senkit. A párkapcsolati problémákra nem a bántalmazás a megoldás, és mindenki joga van biztonságban élni. Ha Te vagy valaki a környezetedben veszélyben érzi magát, azonnal forduljon a rendőrséghez!

Korábban is beszámoltunk hasonló esetekről: egy Devecser környéki férfit az ajkai rendőrök őrizetbe vettek, miután élettársa elkeseredésében feljelentést tett ellene. A nő állítása szerint a férfi évek óta rendszeresen bántalmazta és megalázta őt, gyakran a közös gyermekeik szeme láttára. Más esetben pedig Balatonbogláron egy négyfős társaság étterembe érkezett vacsorázni, amikor az egyik nő a világszerte ismert, néma segélykérő mozdulattal jelezte a pincérnek, hogy bajban van. A pincér azonnal felismerte a jelzést, kollégáját értesítette, aki feltűnés nélkül hívta a rendőrséget.

Forrás: ÉFOÉSZ
Ezek az esetek bizonyítják: a párkapcsolati erőszak súlyos bűncselekmény, amely nem maradhat titok. Ne maradj egyedül, kérj segítséget! A rendőrség mindig jelen van, hogy mindenkit megvédjen, és közösen biztonságosabb közösséget építsünk. Mindenkinek joga van nyugodtan, félelem nélkül élni és senkinek sem kell egyedül szembenéznie a nehéz helyzetekkel.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
