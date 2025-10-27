Brutális hosszú hétvége: 5 szörny is kezet emelt párjára, gyerek is végignézte

A rendőrség kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a párkapcsolaton belüli erőszak elkövetői elszámoltathatóak legyenek, és senki ne maradjon egyedül a veszélyes helyzetekben. Sajnos a hosszú hétvége során vármegyénkben öt újabb párkapcsolati erőszak eset történt, amelyek jól mutatják, mennyire fontos a gyors és határozott beavatkozás.

A párkapcsolati erőszak nem maradhat titok, a rendőrség mindig készen áll segíteni

Párkapcsolati erőszak minden esetben büntetendő

Ajka környékén két férfi került rendőri intézkedés alá: az egyik, 41 éves férfi betört volt élettársa otthonába, megrongálta a lakást, és a nő kezéből kicsavarta a telefont; a másik férfi gyermeke szeme láttára bántalmazta párját, úgy fellökte, hogy nekiütközött a falnak. Pápa környékén egy 26 éves férfiról derült ki, hogy tavasz óta havi rendszerességgel bántalmazta élettársát. Balatonfüreden egy 36 éves férfi válófélben lévő feleségével keveredett szóváltásba, földhöz vágta a telefonját és fellökte őt. Veszprémben pedig egy férfi ittasan érkezett haza, majd megragadta felesége ruháját és az ablakhoz nyomta, fenyegetve, hogy kilöki.