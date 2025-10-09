október 9., csütörtök

Dénes névnap

Több ügyfelet is "átvert" egy pápai pénzautomata, súlyos összegek tűntek el

#ügyfél#panasz#pénzautomata#hiba

Több tízezer forinttal megkárosította az ügyfeleket egy pénzautomata Pápán. A bank mossa kezeit, mondván a rendszer sikeres tranzakciókat rögzített, így jelen állás szerint a különbözetet nem kapják meg a lakosok.

Többen is panasszal éltek egy pápai Erste Bank-pénzautomata miatt, ugyanis az ATM a kért összegnél jóval kevesebb készpénzt adott ki, miközben a kijelző és a számlaadatlap a teljes összeget tüntette fel. Egy helyi lakos beszámolója szerint 75 ezer forintot szeretett volna felvenni, azonban csak 12 ezer forintot kapott kézhez, egy 5 ezer és hét ezer forintos bankjegyet.

Pénzautomata csapta be az ügyfeleket Pápán
A pénzautomata nem a kért összeget adta az ügyfeleknek
A pénzautomata megkárosította az ügyfeleket

Az automata ugyanakkor sikeres tranzakcióként rögzítette a 75 ezer forintos összeget. Röviddel ezután egy idősebb úr is hasonló problémába ütközött: ő 150 ezer forintot próbált felvenni, ám mindössze 15 darab ezer forintos bankjegyet kapott. A két ügyfél szerint valószínű, hogy a bankjegytárolók keveredtek össze, vagy a gép hibás kazettából adagolta a pénzt.

A panaszos elmondása szerint felhívta az automatán feltüntetett Erste hibabejelentő telefonszámot, ahol az ügyintéző azt közölte, hogy a rendszer szerint a tranzakció rendben lezajlott. A pápai Erste fiókban már segítőkészebben fogadták, de ott is az volt a válasz, hogy a hibát az ügyfélnek kell bizonyítania – ami készpénzfelvétel esetén gyakorlatilag lehetetlen. A fiók munkatársa azonban megemlítette, hogy már több ügyfél is hasonló panasszal élt korábban ugyanennél az automatánál. Az ATM-et ennek ellenére nem zárták le azonnal, így több ügyfél is ugyanabba a hibába futhatott bele.

A történet több kérdést is felvet:

  • Miért nem állította le a bank az automatát, ha már korábban is érkezett hasonló panasz?
  • Hogyan bizonyítható egy ilyen helyzetben, hogy az automata hibázott?
  • Ki viseli a felelősséget, ha a bank rendszere „sikeresnek” látja a tranzakciót, de a pénz fizikailag hiányzik?

A panaszos Revolut-kártyáról vette fel a pénzt, így saját bankja csak a tranzakció tényét látja, visszatérítést nem tud indítani. Az Erste Bank ígéretet tett arra, hogy kivizsgálja és rendezi az esetet, ám egyelőre nem keresték meg az ügyfelet.

 

