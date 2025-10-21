Rabszolgamunka Veszprémben: felfoghatatlan, amikre áldozatát kényszerítette a bűnöző

A vádirat szerint a vádlott 2023 elején ismerkedett meg a sértettel, aki az építőiparban alkalmi munkásként dolgozott. Megállapodtak abban, hogy a férfi hétvégente, napidíj ellenében megépíti a vádlott házának teraszát. A vádlott nem rendelkezett állandó munkahellyel vagy rendszeres jövedelemmel. Élettársával együtt úgy jutottak pénzhez, hogy hajléktalan nyugdíjasokat fogadtak be a házukba, és a segélyük egy részét elkérték tőlük – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a rablással kapcsolatban.

Rablás: a sértett nem akarta odaadni a vádlottnak fizetségét, mire a férfi kétszer arcon ütötte és elkobozta pénztárcáját

Amikor a sértett 2023 májusában szakítás után hajléktalanná vált, a vádlott felajánlotta neki, hogy költözzön hozzájuk. Cserébe szállást, ellátást és napi 10 ezer forintot ígért, ha folytatja a korábban elkezdett kőművesmunkát. A sértett elfogadta az ajánlatot, és beköltözött a vádlott udvarán álló lakókocsiba, amit egy másik férfival közösen használt. Májustól októberig dolgozott a vádlott számára, munkájának értéke meghaladta a kétmillió forintot, de mindössze kétszer 10 ezer forintot kapott fizetségként.

A rablás mellett emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolják

2023 októberében a vádlott közölte vele, hogy a munkája nem fedezi az ellátását, ezért el kell mennie dolgozni, és a keresetét neki kell átadnia. A sértett ezután heti három napot dolgozott egy lovardában, ahol naponta 10 ezer forintot keresett, amit a nap végén átadott a vádlottnak.

Két-három hét múlva a férfi a fizetését egyszerre, egy összegben kapta meg (egy ötezer forintos levonással). Erről a vádlott tudomást szerzett, és követelte tőle a pénzt. Amikor a sértett nem akarta odaadni, a vádlott kétszer arcon ütötte, kitépte a pénztárcáját a kezéből, és elvette a benne lévő pénzt.

Másnap a sértett a lovarda üzemeltetőjének segítségével megszökött, aki elvitte őt Veszprémbe.

Az ügyészség fegyházbüntetést, közügyektől eltiltást és a jogtalanul szerzett vagyon elkobzását indítványozta a Veszprémi Törvényszéknél.