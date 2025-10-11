44 perce
Videón, ahogy egy kocsi fékezés nélkül, frontálisan belecsapódik egy rendőrautóba
Vérfagyasztó pillanatokat rögzített egy Veszrém vármegyei rendőrautó fedélzeti kamerája: a felvételen az látható, hogy egy éjszakai forgalomterelés helyszínén egy autós fékezés nélkül belehajt az úton álló rendőrségi gépkocsiba, kis híján halálos balesetet okozva.
A Veszprém vármegyei rendőrség által közzétett videón látszik, hogy a forgalomterelést végző rendőr az utolsó pillanatban ugrik el a fékezés nélkül érkező autó elől, amely aztán frontálisan belecsapódik az úton álló helyzetben lévő rendőrségi gépkocsiba.
Lassíts, ha látod a rendőrautó villogó fényét!
"Egy korábbi baleset helyszínén, a forgalomterelést végző kollégánk lélekjelenléte, figyelme és gyorsasága előzte meg az újabb tragédiát. Ne siess! Figyelj, lassíts! Főként ha látod a villogó fényeket!" - írta Facebook-oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.