Toborzás 1 órája

Legyél te is rendőr!

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság októberben elindítja 10 hónapos rendőrjárőr-toborzási programját. A Rendőrképző Akadémia és a rendvédelmi technikumok olyan átfogó képzést biztosítanak, amely során a résztvevők minden szükséges tudást és készséget elsajátítanak a közbiztonsági és határrendészeti járőrszolgálat ellátásához.

A rendőrjárőr-toborzásra érettségi bizonyítvánnyal, büntetlen előélettel rendelkező 18–55 év közötti magyar állampolgárok jelentkezhetnek. Emellett meg kell felelni az egészségügyi, pszichológiai és fizikai követelményeknek. A rendőrjárőr-toborzás egész októberben zajlik

Fotó: penzcentrum.hu Októberben indult a rendőrjárőr-toborzás a vármegyében A 10 hónapos képzés alatt többek között az alábbi területeken lehet tapasztalatot szerezni: Lőfegyverkezelés

Rendőrautó-vezetés

Intézkedéstaktikai és kommunikációs fogások

Rendőrségi technikai eszközök használata: hőkamera, éjjellátó készülék, okoseszközök

Jelentéskészítési ismeretek

A jelentkezők a képzés elvégzésével járőr, majd járőrvezető beosztásban kezdhetik meg hivatásos szolgálatukat. A rendőri pályán lehetőség lesz továbbképzésekre és magasabb beosztások elérésére, akár technikumi szakképesítést is lehet szerezni. A legközelebbi rendőrjárőrképzés Körmenden, a Körmendi Rendvédelmi Technikumban indul. A programot a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság hirdette meg

Fotó: police.hu

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!