Legyél te is rendőr!
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság októberben elindítja 10 hónapos rendőrjárőr-toborzási programját. A Rendőrképző Akadémia és a rendvédelmi technikumok olyan átfogó képzést biztosítanak, amely során a résztvevők minden szükséges tudást és készséget elsajátítanak a közbiztonsági és határrendészeti járőrszolgálat ellátásához.
A rendőrjárőr-toborzásra érettségi bizonyítvánnyal, büntetlen előélettel rendelkező 18–55 év közötti magyar állampolgárok jelentkezhetnek. Emellett meg kell felelni az egészségügyi, pszichológiai és fizikai követelményeknek.
A 10 hónapos képzés alatt többek között az alábbi területeken lehet tapasztalatot szerezni:
- Lőfegyverkezelés
- Rendőrautó-vezetés
- Intézkedéstaktikai és kommunikációs fogások
- Rendőrségi technikai eszközök használata: hőkamera, éjjellátó készülék, okoseszközök
- Jelentéskészítési ismeretek
A jelentkezők a képzés elvégzésével járőr, majd járőrvezető beosztásban kezdhetik meg hivatásos szolgálatukat. A rendőri pályán lehetőség lesz továbbképzésekre és magasabb beosztások elérésére, akár technikumi szakképesítést is lehet szerezni. A legközelebbi rendőrjárőrképzés Körmenden, a Körmendi Rendvédelmi Technikumban indul.
