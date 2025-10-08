október 8., szerda

Toborzás

1 órája

Legyél te is rendőr!

Címkék#Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság#rendőrjárőr#képzés

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság októberben elindítja 10 hónapos rendőrjárőr-toborzási programját. A Rendőrképző Akadémia és a rendvédelmi technikumok olyan átfogó képzést biztosítanak, amely során a résztvevők minden szükséges tudást és készséget elsajátítanak a közbiztonsági és határrendészeti járőrszolgálat ellátásához.

Haraszti Gábor

A rendőrjárőr-toborzásra érettségi bizonyítvánnyal, büntetlen előélettel rendelkező 18–55 év közötti magyar állampolgárok jelentkezhetnek. Emellett meg kell felelni az egészségügyi, pszichológiai és fizikai követelményeknek.

A rendőrjárőr-toborzás egész októberben zajlik 
Fotó: penzcentrum.hu

Októberben indult a rendőrjárőr-toborzás a vármegyében 

A 10 hónapos képzés alatt többek között az alábbi területeken lehet tapasztalatot szerezni:

  • Lőfegyverkezelés
  • Rendőrautó-vezetés
  • Intézkedéstaktikai és kommunikációs fogások
  • Rendőrségi technikai eszközök használata: hőkamera, éjjellátó készülék, okoseszközök
  • Jelentéskészítési ismeretek
    A jelentkezők a képzés elvégzésével járőr, majd járőrvezető beosztásban kezdhetik meg hivatásos szolgálatukat. A rendőri pályán lehetőség lesz továbbképzésekre és magasabb beosztások elérésére, akár technikumi szakképesítést is lehet szerezni. A legközelebbi rendőrjárőrképzés Körmenden, a Körmendi Rendvédelmi Technikumban indul.
A programot a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság hirdette meg
Fotó: police.hu

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
