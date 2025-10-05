Majkáék a kanyarban sincsenek: felrobbantotta a netet a veszprémi zsarurap +videó

A videóban a rendőrök játékosan, zenés formában mutatták meg emberi oldalukat, ami hamar elnyerte a közösségi média felhasználóinak tetszését.

Nagy sikert aratott a rendőrrap

Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

A hozzászólások többsége elismerően szólt a kezdeményezésről: „Hát ez nagyon tuti lett! Nagyok vagytok, srácok!" „Fantasztikus, teljes mértékben összefoglalja a melót." „Először azt hittem, a szokásos kínos valami lesz. De ez nem az, meg is lepődtem. Gratulálok!" „Nagyon jó. Kicsit Majkáéra emlékeztet a hangja." „Nem igazán szeretem a reppet (?), de ez nagyon jó!" „Ez baromi jó, remélem, a sok szabálytalankodónak is átjön ez a mondanivaló..." Az egyik hozzászóló azután érdeklődött, lesz-e hasonló videó a mentősöktől és tűzoltóktól, egy hölgy pedig lányai (és valószínűleg a saját) üzenetét tolmácsolta a rendőr bácsinak: küldjön több ilyen videót, mert szimpi nekik.

Igen, a rendőrök is emberek

A rendőrség ezzel a produkcióval nemcsak a zene világnapját ünnepelte, hanem azt is megmutatta, hogy a szolgálat mögött mosolygós, hétköznapi emberek állnak.