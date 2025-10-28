A kutyáját kimentette a lány, de ő bent maradt a vízzel teli bakonyi gödörben (helyszíni videó)

A Veszprém vármegyei rendőrség közösségi felületén számoltak be a hatóság emberei zirci kollégáik hős rendőrségi akciójáról. A gyors mentőakció közzététele alapján úgy tűnhet, hogy minden könnyen ment a segítségkérés, a segítségnyújtás során, ám igazából sokkal nagyobb baj is lehetett volna a Bakonyban történtekből, tragédiával végződhetett volna a gödörbe került lány esete.

Rendőrségi akció – Egy 2,5 méteres mélységű, vízzel félig teli gödörből mentettek ki hétfőn este zirci rendőrök egy 15 éves kamaszt.

Forrás: Veszprém vármegyei rendőrség

Rendőrségi akció: a gödörbe esett lány esete

A Zirci Rendőrőrs munkatársai, Pecséri István törzszászlós és Hajmási Teréz őrmester október 27-én este egy építkezési területre siettek. A bejelentés, ami miatt riasztották őket, egy nőtől érkezett a rendőrségre, és arról szólt, hogy 15 éves unokája beleesett egy 2,5 méter mély, vízzel félig telt aknába, és önerőből nem tud kimászni, mivel a gödör oldala sáros és csúszós. Mentésre volt szükség.

Az építési területen lévő gödörben a lánynak mellmagasságig ért a víz, és nagyon fázott.

A törzszászlós a gödör széléről lenyúlva elérte a lány egyik kezét, s a csuklójánál fogva sikerült kihúznia az aknából. Kattintson a képre és elindul a videó:

A kutya kimenekült, a lány a gödörbe csúszott

Az életveszélyes helyzetbe került kamasz a rendőrség tájékoztatása szerint szerencsére nem sérült meg, de megfigyelésre a mentőszolgálat munkatársai beszállították a kórházba.

Szintén a rendőrség számolt be arról, hogy a lány hozzátartozójától úgy tudja a hatóság: a fiatal a kutyáit sétáltatta a Bakonyban, amikor az egyik kutya befutott az építési területre, és belecsúszott a gödörbe. A kutyát sikerült kimentenie a lánynak, viszont ekkor meg ő esett bele az aknába.