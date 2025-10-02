Fokozott rendőri ellenőrzésre kell számítani Veszprémben

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §.-a, valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (XI. 22.) BM rendelet 26.§-a alapján fokozott ellenőrzést rendelt el 2025. október 5-én 0 óra 1 perctől 2025. október 5-én 23 óra 59 percig a Veszprémi Rendőrkapitányság teljes közigazgatási területére – írja a police.hu.

Fokozott rendőrségi ellenőrzésekre kell számítani október 5-én

Fotó: police.hu

Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények, ezen belül különösen a bűncselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése, a közúti közlekedési balesetek megelőzése.

Ezeken túl pedig a közrend, a közbiztonság fenntartása, a közlekedési hatósági és rendészeti feladatok ellátása, az államhatár jogellenes átlépésének megelőzése, felderítése, megszakítása, a személy- és járműforgalom, illetőleg a szállítmányok ellenőrzése, valamint a hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátása is kiemelt figyelmet kap.