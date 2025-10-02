október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

51 perce

Fokozott rendőri ellenőrzésre kell számítani Veszprémben

Címkék#Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság#szabálysértés#ellenőrzés

A rendőri ellenőrzés a Veszprémi Rendőrkapitányság teljes közigazgatási területét érinti.

Szilas Lilla

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §.-a, valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (XI. 22.) BM rendelet 26.§-a alapján fokozott ellenőrzést rendelt el 2025. október 5-én 0 óra 1 perctől 2025. október 5-én 23 óra 59 percig a Veszprémi Rendőrkapitányság teljes közigazgatási területére – írja a police.hu

Fokozott rendőrségi ellenőrzésekre kell számítani október 5-én
Fokozott rendőrségi ellenőrzésekre kell számítani október 5-én
Fotó: police.hu

Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények, ezen belül különösen a bűncselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése, a közúti közlekedési balesetek megelőzése.

A rendőrség fokozott ellenőrzéseket fog tartani

Ezeken túl pedig a közrend, a közbiztonság fenntartása, a közlekedési hatósági és rendészeti feladatok ellátása, az államhatár jogellenes átlépésének megelőzése, felderítése, megszakítása, a személy- és járműforgalom, illetőleg a szállítmányok ellenőrzése, valamint a hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátása is kiemelt figyelmet kap.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu