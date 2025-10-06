A rendőrök is megdöbbentek a sok szabálytalan autóson - folytatódik a közúti ellenőrzés!

A rendőrség megismétli az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, tekintettel azokra a negatív tapasztalatokra, miszerint továbbra is sok sofőr vezetés közben kezében tartja a mobiltelefonját és a biztonsági öv használatát is többen elmulasztják - írja police.hu az újabb ROADPOL akcióval kapcsolatban.

Újabb ROADPOL a szabálytalan sofőrök kiszűrése céljából

Fotó: police.hu

Akárcsak szeptemberben az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett közúti ellenőrzést, amelyhez csatlakozott a magyar rendőrség.

ROADPOL közlekedésbiztonsági akció októberben

A rendőrök október 6. és 12. között "Figyelj az útra" elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain. Elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. Céljuk, hogy felhívjuk a figyelmet a figyelmes, felelősségteljes közlekedés fontosságára, és ezáltal csökkentse a balesetek kockázatát.