október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb ROADPOL akció

1 órája

A rendőrök is megdöbbentek a sok szabálytalan autóson - folytatódik a közúti ellenőrzés!

Címkék#ROADPOL#rendőrség#ellenőrzés

A Magyar Rendőrség szeptember 16. és 22. között országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartott Magyarország közútjain, amit kénytelenek megismételni, tekintettel a siralmas adatokra.

Szilas Lilla

A rendőrség megismétli az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, tekintettel azokra a negatív tapasztalatokra, miszerint továbbra is sok sofőr vezetés közben kezében tartja a mobiltelefonját és a biztonsági öv használatát is többen elmulasztják - írja police.hu az újabb ROADPOL akcióval kapcsolatban.

Újabb ROADPOL a szabálytalan sofőrök kiszűrése végett
Újabb ROADPOL a szabálytalan sofőrök kiszűrése céljából
Fotó: police.hu

Akárcsak szeptemberben az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett közúti ellenőrzést, amelyhez csatlakozott a magyar rendőrség.

ROADPOL közlekedésbiztonsági akció októberben

A rendőrök október 6. és 12. között "Figyelj az útra" elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain. Elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. Céljuk, hogy felhívjuk a figyelmet a figyelmes, felelősségteljes közlekedés fontosságára, és ezáltal csökkentse a balesetek kockázatát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu