Mentőhelikopter vitte kórházba a pápai robogóbaleset sérültjét
Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök délelőtt Pápán, a Rozmaring utcában, ahol egy idős férfi robogójával elesett. A helyszínre több mentőegység, köztük mentőhelikopter is érkezett.
A mentők mellett a rendőrség is a helyszínre érkezett, a Korona utca érintett szakaszát pedig lezárták, amíg a helyszínelést és a műszaki mentést elvégezték.
A Országos Mentőszolgálat friss tájékoztatása szerint a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A mentősök egy 70 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.
