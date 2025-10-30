október 30., csütörtök

Baleset

Mentőhelikopter vitte kórházba a pápai robogóbaleset sérültjét

Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök délelőtt Pápán, a Rozmaring utcában, ahol egy idős férfi robogójával elesett. A helyszínre több mentőegység, köztük mentőhelikopter is érkezett.

Korábban arról adtunk hírt, hogy baleset történt pápán csütörtök délelőtt, amikor egy férfi robogójával közlekedett a pápai Rozmaring utcában. Egyelőre nem ismert, miért veszítette el uralmát a jármű felett, a baleset következtében a földre zuhant. A robogóbaleset helyszínére több mentőegység, köztük mentőhelikopter is érkezett.

Mentőhelikopter is érkezett a pápai Robogóbalesethez.
Robogóbaleset történt Pápán

A mentők mellett a rendőrség is a helyszínre érkezett, a Korona utca érintett szakaszát pedig lezárták, amíg a helyszínelést és a műszaki mentést elvégezték.

A Országos Mentőszolgálat friss tájékoztatása szerint a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A mentősök egy 70 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.

Mentőhelikoptert kellett hívni a nemeshanyi balesethez is

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a nemeshanyi eset helyszínére több egységet, köztük mentőhelikoptereket is riasztottak. Bajtársaik egy férfit súlyos sérülésekkel légi úton, míg egy nőt és egy gyermeket könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.

 

