Mentőhelikopter vitte kórházba a pápai robogóbaleset sérültjét

Korábban arról adtunk hírt, hogy baleset történt pápán csütörtök délelőtt, amikor egy férfi robogójával közlekedett a pápai Rozmaring utcában. Egyelőre nem ismert, miért veszítette el uralmát a jármű felett, a baleset következtében a földre zuhant. A robogóbaleset helyszínére több mentőegység, köztük mentőhelikopter is érkezett.

Mentőhelikopter is érkezett a pápai Robogóbalesethez.

Forrás: Pápai Médiacentrum

Robogóbaleset történt Pápán

A mentők mellett a rendőrség is a helyszínre érkezett, a Korona utca érintett szakaszát pedig lezárták, amíg a helyszínelést és a műszaki mentést elvégezték.